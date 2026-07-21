بانوان طلبه پرچمداران جهاد تبیین در اربعین هستند

فاطمه عزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده بانوان در اجتماع عظیم اربعین اظهار کرد: حضور بانوان در این حرکت معنوی، فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف عاشورا، پاسخگویی به پرسشهای زائران و انتقال پیام نهضت حسینی به مخاطبان داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه اربعین یکی از مهمترین عرصههای روایت صحیح قیام امام حسین (ع) به شمار میرود، افزود: بانوان با بهرهگیری از روحیه تربیتی، شیوه ارتباطی مؤثر و نگاه فرهنگی خود میتوانند در ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت وحدت امت اسلامی و انتقال حقیقت عاشورا نقشآفرین باشند.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری با تأکید بر الگوگیری از سیره حضرت زینب (س) تصریح کرد: بانوان ایرانی در مسیر پیادهروی اربعین میتوانند جلوهای از سبک زندگی اسلامی مبتنی بر توحید، صبر، عزت، عفاف، خدمترسانی و روشنگری را به نمایش بگذارند و حضوری فراتر از یک سفر زیارتی داشته باشند.
عزیزی با اشاره به ضرورت مقابله با تحریفهای رسانهای درباره اربعین خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و هدفمند بانوان میتواند مانع از شکلگیری روایتهای ناقص و تحریفشده شود و رفتار، اخلاق و روایت صحیح آنان، پیام صبر، مقاومت و کرامت انسانی را به جهانیان منتقل کند.
وی، آمادگی علمی و معرفتی را لازمه ایفای این مسئولیت دانست و گفت: بانوان باید پیش از حضور در این اجتماع بزرگ، شناختی دقیق از معارف عاشورا و فلسفه اربعین داشته باشند تا بتوانند در برابر شبهات و روایتهای نادرست، پاسخهای مستدل و اقناعکننده ارائه دهند.
عزیزی با تأکید بر اهمیت فعالیت در عرصه رسانه افزود: امروز میدان اربعین تنها به مسیر پیادهروی محدود نیست، بلکه در فضای مجازی، رسانهها و شبکههای اجتماعی نیز امتداد یافته است و بانوان میتوانند با تولید محتوای اصیل درباره نهضت عاشورا، نقش حضرت زینب (س) و جلوههای انسانی اربعین، تصویر واقعی این حماسه را به مخاطبان جهانی عرضه کنند.
وی همچنین بر ضرورت تبیین تحولات روز جهان اسلام در کنار روایت عاشورا تأکید کرد و گفت: روایت جامع از جبهه مقاومت و روشنگری درباره تحولات منطقه، میتواند در کنار پیام عاشورا، شناخت دقیقتری از تقابل جبهه حق و باطل برای مخاطبان ایجاد کند.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری در پایان با بیان اینکه اربعین فرصتی برای تبدیل فرهنگ سوگواری به جریان آگاهیبخشی است، اظهار داشت: اگر پیام اربعین بهدرستی روایت شود، این حرکت عظیم به رسانهای جهانی برای ترویج حقیقت، عدالت و کرامت انسانی تبدیل خواهد شد و بانوان طلبه میتوانند در این مسیر، راویان امین و اثرگذار حماسه حسینی باشند.
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