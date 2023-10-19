به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه پنجشنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی در اردبیل اظهار کرد: جلب رضایت مردم در بهره‌مندی از خدمات مطلوب دولتی جز اولویت‌ها و خط قرمز مدیریتی استان است و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تلاشی مستمر سعی کنند تا نارضایتی‌ها به حداقل رسیده و به خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: بهتر است بحث نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی برچیده شده و زمینه تعامل بهتر و بیشتر با مردم در مسیر تولید رضایتمندی مهیا شود.

استاندار اردبیل گفت: همه وظیفه داریم تا خود را خدمتگزار و خادم مردم بدانیم و به معنای واقعی و در میدان عمل گره‌ها و نارضایتی‌ها را از پیش رو برداریم.

عاملی افزود: در ۲ سال گذشته از محل سفر رئیس جمهور منابع خوبی به استان تزریق شد که مجموع منابع تخصیص یافته به استان سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه اعتبارات خوبی را به استان از محل سفر و منابع ملی اختصاص داده که در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان منابع به استان تزریق شده و از محل تهاتر نفت و سایر مجموعه‌ها تزریق اعتبارات بیشتر نیز هدف‌گذاری شده است.

عاملی به موضوع مولدسازی و توافق قطعی برای فروش سه هزار میلیارد تومان املاک مازاد دولتی در استان اشاره کرد و ادامه داد: این کار با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بر اساس توافق انجام شده در مرحله نهایی شدن است.

وی اضافه کرد: باید مسیر خدمت به مردم با ایجاد زیرساخت‌های مناسب هموارتر شود و تلاش بر این است تا گره‌ها و نارسایی‌های مختلف رفع شود.

عاملی سال انتخابات را سال حساس در صیانت از آرای مردم و حفظ امانتداری اعلام کرد و گفت: ما در حفظ امانتداری آرای مردم کوتاه نمی‌آییم و هر کس در هر جایگاهی بخواهد در حفظ امانت مردم قصور کند، از او نخواهیم گذشت.

وی استفاده از امکانات دولتی را برای تبلیغ کاندیداها ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد و افزود: بحث اصلی جلب مشارکت مردم با هدف حضور در پای صندوق‌های رأی است چرا که اگر مردم در انتخابات حاضر نشوند، نمی‌توان به انتخاب افراد شایسته امیدوار بود.

عاملی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در کنار امانتداری رأی مردم، مشارکت آحاد جامعه می‌تواند توطئه‌های دشمن را نیز خنثی کند و قطعاً انتخاب صحیح نقش مهمی را در مسیر توسعه استان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۸۵ درصد اعتبارات کشور به صورت ملی و در قالب تصمیم بزرگ در عرصه کشور انجام می‌شود، نمایندگان مجلس نقش تأثیرگذاری را در توزیع و جذب این اعتبارات دارند و هر نماینده توانمندی می‌تواند زمینه جذب اعتبارات بیشتری را به نفع استان فراهم کند.

عاملی گفت: ما اگر نماینده شایسته‌ای را برای پارلمان ملی انتخاب کنیم، این نماینده می‌تواند مدافع حق و حقوق استان در عرصه ملی باشد تا در حوزه‌های مختلف نظیر بهداشت و درمان با کمبود تخت بیمارستانی و فرسودگی مراکز درمانی روبه‌رو نخواهیم شد.

رئیس شورای اداری استان اردبیل افزود: تبلیغات دشمن در مسیر غفلت و بی‌توجهی مردم از فرآیند حضور در انتخابات و نقش‌آفرینی ارزشمند است و ضروری است تا با آگاهی و بصیرت کامل در انتخابات ۱۱ اسفند امسال مشارکتی شایسته داشته باشیم.