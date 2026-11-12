ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای میان یک دستگاه کامیون و دو خودروی سواری پراید و کوییک در کنارگذر شمالی اراک، حدفاصل موت‌آباد و جاده فرودگاه، در ساعت هشت و ۵۱ دقیقه صبح امروز پنجشنبه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس‌ ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این حادثه، ۹ نفر مصدوم شدند که پس از حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی، دریافت اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) اراک منتقل شدند.