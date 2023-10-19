حمایت بخش سلامت و امدادگران هلال احمر آذربایجان غربی از مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات رژیم اشغالگر قدس به غیرنظامیان و مراکز درمانی غزه؛ پزشکان، پرستاران، کادر بهداشت و درمان و همچنین امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی بعد از ظهر پنجشنبه با تجمع در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین، نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

حجت الاسلام میثم فیاضی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدی آذربایجان غربی در این تجمع گفت: ابعاد مختلف تحولات سرزمین‌های اشغالی و جنایت‌های رژیم صهیونیستی باید برای جهانیان روشن شود که انعکاس این اقدامات ددمنشانه به خودی خود یک جهاد بزرگ است، چون باعث می‌شود جهان علیه این رژیم بی‌رحم برخیزد.

وی گفت: رزمندگان فلسطینی به واسطه اینکه از روحیه شهادت‌طلبانه برخوردار هستند، عملیات غافلگیرانه‌ای به نام طوفان‌الاقصی علیه اشغالگران غاصب انجام دادند، که در طول مبارزات مردم فلسطین، به معنای واقعی کلمه نقطه عطف محسوب می‌شود.

محمدامین ولیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این تجمع آمادگی کادر درمان و داوطلبان هلال احمر را برای کمک به مردم مظلوم و ستم دیده غزه را اعلام کرد و گفت: رژیم صهیونیستی دست به جنایت دیگری زد و زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون کشیده و خوی خونخواری و جنایت‌کار خود را بیش از پیش به نمایش گذاشت.

وی به نقش هلال احمر گفت: صلیب سرخ و هلال احمر در ابتدای تشکیل خود برای امدادرسانی در سیل، زلزله و داروخانه داری یا کمک به محرومان و مستضعفان درست نشد بلکه اصیل‌ترین و ریشه‌دارترین وظیفه این نهضت و اولین رسالت جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ یا هلال احمر کمک به غیرنظامیان، آوارگان جنگ‌ها و حقوق اسرا است.

ولی زاده با اشاره به بمباران بیمارستان غزه از سمت رژیم صهیونیستی گفت: امروز اتفاقی تکان‌دهنده رخ داده که نه فقط مردم فلسطین و غزه بلکه همه مردم دنیا را به شوک فرو برده است چون رژیمی غاصب یک بیمارستان و مدرسه و تعداد زیادی ساختمان مسکونی را بمباران می‌کند و سردمداران حقوق بین‌الملل و پرچم‌داران امضای قوانین حقوق جنگ در کمال ناباوری از آن جنایتکار حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت کادر درمان در سطح بین‌المللی افزود: به این دلایل است که کادر درمان، امدادگران هلال احمر و عموم مردم نسبت به نقض صریح کنوانسیون‌های ژنو اعتراض دارند و مطابق وظیفه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضامند اعزام به فلسطین برای کمک به غیر نظامیان هستند.

ولی زاده با سر دادن شعار مرگ‌بر اسرائیل گفت: بنابراین فریادهای مرگ بر اسرائیل امدادگران و کادر درمان جمهوری اسلامی ایران که می‌پیچید عین شعار صلح است، صلحی که همه ما اعضای کادر درمان، امدادگران و همه شهروندان در آذربایجان‌غربی قاطعانه مدافع آن هستیم.