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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه:

کاروان خودرویی «راهیان قدس» از کرمانشاه به مرز خسروی می‌رود

کاروان خودرویی «راهیان قدس» از کرمانشاه به مرز خسروی می‌رود

کرمانشاه- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: کاروان خودرویی «راهیان قدس» برای همبستگی با مردم مظلوم فلسطین از کرمانشاه به مرز خسروی می‌رود.

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات طوفان الاقصی توسط رزمندگان جبهه مقاومت و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کاروان خودرویی راهیان قدس از کرمانشاه به مقصد مرز خسروی به صورت نمادین حرکت می‌کند.

وی افزود: کاروان خودرویی راهیان قدس جمعه ۲۸ مهر ماه ساعت هشت صبح از میدان آزادگان شهر کرمانشاه به مقصد مرز بین المللی خسروی حرکت می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این کاروان خودرویی در راستای همبستگی با حرکت ملت عراق، لبنان، اردن و مصر برای کمک به مردم فلسطین انجام می‌شود.

احمدی بیان کرد: سخنران این مراسم در مرز خسروی سردار سعید قاسمی و یکی از اعضای جبهه مقاومت خواهد بود.

کد مطلب 5916415

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