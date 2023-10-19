به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از عمومی فدراسیون کاراته، نفرات اعزامی تیم ملی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳، بعدازظهر امروز پنجشنبه تهران را به مقصد استانبول و از آنجا بوداپست مجارستان ترک کردند.

بر اساس این خبر سوی سفارت مجارستان برای ۲۱ نفر از نمایندگان کاراته ایران روادید صادر نکرد تا اعضای تیم ملی در کاتای انفرادی مردان، کاتای تیمی بانوان و تیم ملی پاراکاراته، شانس حضور در بیست و ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را از دست بدهند.

مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲ تا ۷ آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.