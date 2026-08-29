به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر افزود: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای جمعآوری و انتقال فاضلاب و ارتقای خدمات بهداشتی و زیستمحیطی در شهر گناوه اجرا شده است.
وی اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSD و شبکه جمعآوری فاضلاب کوی شهید مطهری گناوه، یک هزار و ۵۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار میدهد و از مزایای آن حدود ۶ هزار نفر بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژه ۲۴ ماه بوده و شبکه تحت پوشش ایستگاه مذکور حدود ۲۰ کیلومتر می باشد.
بردستانی گفت: طول خط انتقال این پروژه هزار و ۲۰۰ متر و دبی ایستگاه پمپاژ حداکثر ۷۸ لیتر بر ثانیه است.
وی افزود: ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSD در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع احداث گردیده و مساحت ساختمانهای جانبی ۵۶ مترمربع است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: حجم مخزن بتنی این ایستگاه ۳۱۵ مترمکعب است و اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه از محل طرحهای عمرانی تأمین شده است.
وی پتاکید کرد: توسعه شبکههای جمعآوری و انتقال فاضلاب از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در راستای ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان است.
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