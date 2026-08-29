واکاوی «طلوع امید» از سیره نبوی برای ورزشکاران

صدف سبحانی تهیه‌کننده برنامه «طلوع امید» از برنامه‌ریزی‌های این مجموعه برای ویژه برنامه ولادت پیامبر رحمت (ص) و امام صادق (ع) خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با رویکردی متفاوت، به پیوند میان آموزه‌های دینی و حوزه‌ ورزش می‌پردازد.

سبحانی با اشاره به جایگاه ورزش در آموزه‌های اسلامی، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این ویژه برنامه، پرداختن به توصیه‌های حضرت پیامبر (ص) درباره یادگیری سه ورزش سوارکاری، تیراندازی و شنا است. ما در این راستا با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان مذهبی، ابعاد مختلف این توصیه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت وجود الگوهای اخلاقی برای جوانان ورزشکار، افزود: هدف اصلی ما، معرفی ویژگی‌های شخصیتی پیامبر (ص) به عنوان چراغ راه ورزشکاران است. مفاهیمی همچون جوانمردی، امانتداری، راستگویی و کاردانی که در سیره نبوی جاری بوده، می‌تواند الگو و سرمایه‌ای برای ورزشکاران و دوستداران ورزش باشد.

تهیه‌کننده برنامه «طلوع امید» همچنین عنوان کرد: این موضوع در قالب گفتگو با کارشناسان، ورزشکاران پیشرو و پهلوانان کشور بررسی خواهد شد تا جنبه‌های کاربردی اخلاق در میدان ورزش بازنمایی شود.

سبحانی در پایان با اشاره به اهمیت جایگاه بانوان، بر محوریت احترام پیامبر (ص) به زنان و دختران تأکید کرد و گفت: با توجه به الگویی که حضرت فاطمه (س) برای دختران و بانوان ارائه می‌دهند، در این برنامه به بررسی جایگاه و الگوپذیری دختران ورزشکار از سیره ایشان نیز خواهیم پرداخت.