یک ستاره دیگر در راه لیگ ترکیه/ دست رد لیائو به پیشنهاد استون ویلا

به گزارش خبرنگار مهر، رافائل لیائو ستاره پرتغالی تیم فوتبال میلان، در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته و با اعلام فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس حوزه نقل‌وانتقالات فوتبال، گالاتاسرای به توافق اصولی برای جذب این بازیکن دست یافته است.

رومانو با انتشار پیامی در صفحه مجازی اش در شبکه اجتماعی X خبر از توافق اصولی گالاتاسرای و میلان برای انتقال لیائو داد.

طبق اعلام رومانو، باشگاه میلان در مجموع رقمی بیش از ۴۵ میلیون یورو از این انتقال دریافت خواهد کرد و علاوه بر مبلغ اصلی، بندهای پاداش و همچنین درصدی از مبلغ فروش آینده بازیکن نیز در قرارداد گنجانده شده است.

این انتقال در حالی نهایی شده که استون ویلا نیز در ساعات اخیر برای جذب لیائو تلاش زیادی انجام داده بود. رومانو اعلام کرده است که پیشنهاد استون ویلا و تلاش‌های اونای امری برای متقاعد کردن این بازیکن، رقابت بر سر جذب او را جدی کرده بود، اما گالاتاسرای در نهایت پیشنهاد خود را بهبود داد و توانست رضایت مهاجم پرتغالی را جلب کند.

پیشنهاد گالاتاسرای به لیائو نیز از نظر مالی قابل توجه بوده و این باشگاه برای قرارداد او تا سال ۲۰۳۰، دستمزدی در حدود ۱۲ میلیون یورو در سال به همراه پاداش‌ها در نظر گرفته است.

لیائو که از سال ۲۰۱۹ در میلان حضور داشت، در مجموع ۲۹۱ بازی برای این باشگاه انجام داده و موفق به ثبت ۸۰ گل و ۶۵ پاس گل شده است. او همراه میلان قهرمانی سری‌آ در فصل ۲۰۲۱-۲۲ و سوپرجام ایتالیا در سال ۲۰۲۵ را نیز تجربه کرد.

انتقال لیائو به گالاتاسرای می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین خریدهای تاریخ باشگاه ترکیه‌ای باشد؛ انتقالی که پس از رقابت فشرده با استون ویلا و تغییر موضع این بازیکن در فاصله کوتاهی رقم خورد.

با این حال، توافق اعلام‌شده از سوی رومانو «اصولی» است و مراحل نهایی اداری و رسمی شدن انتقال باید طی شود.

لازم به ذکر است که پیش از این بازیکنانی از جمله محمد صلاح، روملو لوکاکو، فابینیو و لئاندرو تروسارد در نقل و انتقالات تابستانی راهی تیم های سوپرلیگ ترکیه شده بودند.