جهاد به روایت یک روحانی جوان؛ پنج سال کنار مردم شوسف

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جهاد در خراسان جنوبی قصه تازه‌ای نیست بلکه ریشه در سنت پدرانی دارد که نسل‌ها پیش، حتی با اقدامی کوچک، از همسایه و نیازمند دستگیری می‌کردند. امروزه این فرهنگ زیبا سینه‌به‌سینه چرخیده تا به دهه‌هفتادی‌ها و دهه‌هشتادی‌ها رسیده است. جوانانی که در مناطق محروم، قدم‌های بزرگی برمی‌دارند و تلاش می‌کنند با دستگیری از نیازمندان، ساختن سقفی برای یک خانواده، رنگ بخشیدن به دیوارهای مدرسه‌ای محروم و نشاندن لبخند بر لب‌های کودکی، سهمی در آبادانی دیارشان داشته باشند.

نمونه‌اش محمدرضا اردونی است. جوان دهه‌هفتادی که پنج سالی می‌شود در شوسف ساکن است و مسجد را تنها محل اقامه نماز نمی‌داند. مسجد برای او نقطه آغاز خدمت است؛ جایی که از آن حلقه صالحین نوجوانان شکل می‌گیرد، کلاس قرآن برپا می‌شود، جوان‌ها دور هم جمع می‌شوند و جهادگران برای گره‌گشایی از کار مردم راهی روستاها می‌شوند.

اردونی متولد سال ۱۳۷۴ است و سه فرزند دارد؛ اما زندگی او در کنار همسر و فرزندانش، مانعی برای ادامه راهی که از ۱۵ سالگی آغاز کرده، نشده است. خودش می‌گوید اولین فعالیت جهادی‌اش را از داخل مسجد و با کارهای فرهنگی شروع کرده و بعدها این مسیر گسترده‌تر شده است؛ تا جایی که نخستین مأموریت جهادی‌اش را در ۱۹ سالگی و در روزهای سیل پلدختر تجربه کرد.

حالا پنج سال است که این روحانی جهادگر در کنار مردم زندگی می‌کند. امام جماعت مسجد و مسئول گروه جهادی حیدر کرار است و از برنامه‌های مذهبی و فرهنگی گرفته تا فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی را دنبال می‌کند.

شاید خودش بهترین توصیف را از این مسیر داشته باشد؛ وقتی می‌گوید: «با انجام این کارها حال دلم خوب می‌شود.»

و شاید راز ماندگاری فرهنگ جهاد همین باشد. اینکه گاهی آدم چیزی از جیبش می‌بخشد، گاهی وقتش را، گاهی توانش را و گاهی فقط کنار یک انسان نیازمند می‌ایستد؛ اما در نهایت، چیزی که نصیبش می‌شود، لبخند مردمی است که بخشی از زندگی‌شان با دست‌های او و دیگر جهادگران، کمی آسان‌تر شده است.

روایت پنج سال خدمت جهادی یک روحانی در شوسف

محمدرضا اردونی، روحانی مستقر شهر شوسف و مسئول گروه جهادی حیدر کرار، در تشریح فعالیت‌های خود اظهار کرد: پنج سال است که در شهر شوسف با خانواده مستقر هستیم و در این مدت، همه کارهای مسجد در حوزه‌های مذهبی و فرهنگی را دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان و ایام محرم و صفر، برنامه‌های عزاداری برگزار کرده و در مناسبت‌های مختلف و ولادت‌ها نیز برنامه‌های فرهنگی داشته‌ایم که گاهی همراه با اطعام مردم بوده است.

این روحانی با اشاره به توجه ویژه به نوجوانان گفت: حلقه صالحین را برای ۷۰ نفر از نوجوانان برگزار کرده‌ام و در کنار آن، برنامه‌های ورزشی مانند فوتبال و تنیس روی میز، روخوانی قرآن و کلاس‌های کمک‌درسی برای بچه‌های علاقه‌مند و افرادی که افت تحصیلی دارند، برگزار می‌کنیم.

اردونی ادامه داد: بخش دیگری از فعالیت‌ها به کارهای عمرانی اختصاص دارد که از جمله آنها می‌توان به ساخت سرویس، تعمیر خانه نیازمندان، ساخت مسجد و تعمیر مدرسه اشاره کرد.

وی برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی و توزیع سبدهای غذایی را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: طی پنج سال گذشته حدود ۲ هزار سبد غذایی بین نیازمندان توزیع شده است.

روحانی مستقر شهر شوسف با اشاره به اینکه فعالیت‌های او تنها به مسجد محدود نمی‌شود، بیان کرد: تمام امورات روستا از جمله قربانی و عقیقه را نیز انجام می‌دهم.

اردونی که متولد سال ۱۳۷۴ است و اکنون سه فرزند ۹، ۶ و ۳ ساله دارد، گفت: همسرم در تمام کارها به من کمک می‌کند و خودش را وقف کارهای روستا کرده است.

وی افزود: همسرم در ماه رمضان کلاس قرآن برگزار می‌کند و آموزش حوله‌بافی، کارگاه کیک‌پزی و آموزش سبک زندگی قرآنی از جمله برنامه‌هایی است که در روستا دنبال می‌کند.

آغاز فعالیت‌های جهادی از ۱۵ سالگی

اردونی درباره آغاز فعالیت‌های جهادی خود گفت: از ۱۵ سالگی فعالیت‌های جهادی را شروع کردم و اولین کار جهادی خود را داخل مسجد انجام دادم و در کارهای فرهنگی شرکت می‌کردم.

وی ادامه داد: دوستان و خانواده‌ام به من انگیزه ادامه این مسیر را دادند و به‌تدریج فعالیت‌هایم گسترده‌تر شد.

این فعال جهادی نخستین مأموریت جهادی خود را مربوط به دوران سیل پلدختر دانست و گفت: اولین مأموریت جهادی من در ۱۹ سالگی و در اوایل ازدواجم بود که برای کمک به سیل‌زدگان پلدختر اعزام شدم.

اردونی با اشاره به همراهی همسرش در این مسیر اظهار کرد: همسرم در حالی که پا به ماه بود، به من اجازه داد در این کار جهادی شرکت کنم.

وی افزود: سه سال نیز در مشهد در مسجدی اسکان داشتم و به زائران خدمات فرهنگی ارائه می‌کردم.

پشتیبانی همسرم راز موفقیت من است

مسئول گروه جهادی حیدر کرار در ادامه از نقش همسرش در استمرار فعالیت‌های جهادی گفت: در حال حاضر راز موفقیت من، پشتیبانی همسرم است چراکه در همه کارها کنار من و پشتیبان من است.

اردونی با بیان اینکه خدمت به مردم برای او حال دل خوبی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: با انجام این کارها حال دلم خوب می‌شود.

انجام ۳۳ فعالیت جهادی و خدمت‌رسانی

مسئول گروه جهادی حیدر کرار از انجام ۳۳ فعالیت جهادی و خدمت‌رسانی این گروه در سال ۱۴۰۴ در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، معیشتی و اجتماعی خبر داد و گفت: گروه جهادی حیدر کرار با همراهی خیرین، بسیجیان، گروه‌های جهادی و مردم در طول سال ۱۴۰۴ اقدامات متعددی را در راستای خدمت‌رسانی به نیازمندان و محرومان و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی انجام داده است.

وی افزود: در بخش معیشتی، از ابتدای سال قربانی گوسفند به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان شامل عقیقه و قربانی از سوی بانیان و با همت گروه جهادی انجام و گوشت آن میان نیازمندان توزیع شد.

اردونی بیان کرد: توزیع لوازم‌التحریر به مناسبت عید غدیر، تهیه و توزیع ۹ کیسه برنج برای اطعام عزاداران روستای رای، طبخ ۵۰۰ پرس غذا تا پایان ماه صفر و توزیع ۷۰ سبد غذایی، البسه و اسباب‌بازی در روستاهای مرزی شندملکی، گله‌چاه، چاه‌سبز و گله‌چشمه از دیگر اقدامات این گروه در حوزه معیشتی بوده است.

عمده اقدامات عمرانی

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی گفت: ساخت چهار چشمه حمام و سرویس بهداشتی در روستاهای چاه عباس اردونی و تل عارف، تکمیل آجرچینی مسجد روستای چاه زرد، سیمان‌کاری پشت‌بام یک منزل در محله اسلامی و خرید ۱۵ کیسه سیمان برای سیمان‌کاری پشت‌بام منزل یکی از شهروندان شوسف انجام شده است.

مسئول گروه جهادی حیدر کرار افزود: رنگ‌آمیزی و زیباسازی هشت کلاس مدرسه امیرکبیر شوسف، رنگ‌آمیزی و زیباسازی مدرسه ولایت روستای کلاته خداداد، آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی دبستان شهید حسین اردونی روستای آبله و رنگ‌آمیزی منزل یک رزمنده دفاع مقدس در شهرستان نهبندان نیز از دیگر اقدامات این گروه بوده است.

اردونی از مشارکت این گروه در ساخت پروژه چهار کلاسه دبیرستان یاس شوسف خبر داد و گفت: در مرحله سوم این پروژه، شفته‌کردن زمین با همت گروه جهادی فاطمیون خراسان جنوبی و همکاری گروه جهادی حیدر کرار انجام شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گروه جهادی حیدر کرار اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های غنی‌سازی اوقات فراغت حلقه صالحین، برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط با همسر و روابط زوجین ویژه زنان، برگزاری جشن میلاد سرداران کربلا، جشن اعیاد ماه رجب و میلاد امیرالمؤمنین (ع) و برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) از جمله این برنامه‌ها بوده است.

مسئول گروه جهادی حیدر کرار ادامه داد: در مراسم عید مبعث نیز موکب پذیرایی با همکاری حوزه بسیج، تبلیغات اسلامی و پایگاه‌ها برپا و هزار پرس حلیم، چای آتشی و ۵۰۰ قرص نان گرم توزیع شد.

حضور در روستاهای محروم

اردونی همچنین از حضور گروه جهادی پناه در روستاهای مرزی چاه ژاله‌ای، دوکوهانه و خواجه مینجیکو خبر داد و گفت: در این برنامه خدمات مشاوره‌ای تحصیلی، خانوادگی، مذهبی و پزشکی، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و برپایی موکب ارائه شد.

وی افزود: اعزام تعدادی از شهروندان و فعالان فرهنگی، مسجدی و جهادی شوسف به کربلای معلی، برگزاری اردوی یک‌روزه جهادگران و بسیجیان فعال مسجدی به مزار امامزاده سیدناالحسین و اردوی دوروزه به مزار بی‌بی مریم جان نیز از دیگر برنامه‌های انجام شده است.

مسئول گروه جهادی حیدر کرار گفت: رنگ‌آمیزی چهار منزل نیازمندان در شهر شوسف، روستای چاهدراز و روستای چاه عباس اردونی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان و نصب سیستم صوت جدید، سیم‌کشی بلندگوهای پشت‌بام مسجد و تعویض فرش منبر به ارزش ۴۵ میلیون تومان نیز با همراهی خیرین و جهادگران انجام شده است.