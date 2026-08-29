به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا چهلگردی صبح شنبه در سیونهمین اجلاس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیران کل دفاتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سامان، بر ضرورت اختصاص ماشینآلات سنگین به شهرداری این شهرستان تأکید کرد.
چهلگردی با بیان اینکه شهرستان سامان بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری استان، نیازمند توسعه زیرساختهای عمرانی است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای گردشگری سامان، اختصاص ماشینآلات بیشتری مانند بلدوزر و بیلزنجیری به شهرداری، ضرورتی انکارناپذیر است. این تجهیزات میتواند منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری از طریق اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی شود.
نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی استان افزود: این ماشینآلات یا باید از طریق اختصاص اعتبار ویژه تأمین شود یا در قالب تسهیلات ارزانقیمت در اختیار شهرداری قرار گیرد تا بتواند خدمات مطلوبتری به شهروندان و گردشگران ارائه دهد.
چهلگردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نظارتی شوراها، تصریح کرد: نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بهصورت مستمر و هدفمند انجام شود و از شوراهای فعال و موفق در حوزه شهری و روستایی تجلیل بهعمل آید تا انگیزهای برای ارتقای کیفیت خدماترسانی ایجاد شود.»
وی با تأکید بر اینکه شهرستان سامان با وجود پتانسیلهای بالای گردشگری، همچنان با کمبود امکانات و تجهیزات عمرانی مواجه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان استانی به نیازهای این شهرستان، شاهد توسعه زیرساختها و رونق بیشتر صنعت گردشگری در سامان باشیم.
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