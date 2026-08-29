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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۷

تویی: ۱۶ سرقت منزل در خراسان شمالی کشف شد

تویی: ۱۶ سرقت منزل در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منزل و کشف ۱۶ فقره سرقت و دستگیری ۱۱ سارق و ۳ مالخر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرحله نخست طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منزل از یکم شهریورماه به مدت سه روز و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انتظامی و پلیس آگاهی در شهرستان‌های استان به اجرا درآمد و شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ۱۶ فقره پرونده سرقت منزل کشف و ۱۱ سارق و ۳ مالخر شناسایی و دستگیر شدند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان‌شمالی با تأکید بر استمرار طرح‌های عملیاتی برای مقابله با سارقان، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی و توجه به هشدارهای پلیس، زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6930953

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