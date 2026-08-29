معتمدیان: پیام رهبر معظم انقلاب، نقشه راه دولت در ادامه مسیر خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، به تشریح بخشی از اقدامات دولت چهاردهم در استان تهران و عملکرد مجموعه مدیریت استان در شرایط ویژه یک سال گذشته پرداخت.

معتمدیان با اشاره به جنگ‌های تحمیلی، تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: سال گذشته یکی از سخت‌ترین مقاطع کشور بود و استان تهران نیز به دلیل جایگاه پایتخت، در کانون بخش مهمی از حملات دشمن قرار داشت. در چنین شرایطی، با راهبری مقام معظم رهبری، تلاش رئیس‌جمهور و هیئت دولت، انسجام میان قوا و همراهی مردم، اداره استان و ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یافت.

وی تفویض اختیارات به استانداران را از تصمیمات مؤثر دولت برای مدیریت شرایط ویژه دانست و افزود: این اختیار امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و متناسب با شرایط استان را فراهم کرد و در تأمین کالاهای اساسی، سوخت و استمرار خدمات زیرساختی اثرگذار بود؛ به‌گونه‌ای که با وجود شرایط جنگی، در تأمین و فراوانی کالاهای اساسی مشکلی برای مردم ایجاد نشد.

استاندار تهران با اشاره به حملات گسترده به زیرساخت‌های استان گفت: تنها در حوزه برق، بیش از ۱۲۰۰ نقطه از زیرساخت‌ها آسیب دید، اما با تلاش شبانه‌روزی مجموعه وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان، متوسط زمان بازگشت برق به حدود ۵۲ دقیقه رسید. شبکه‌های آب، گاز، مخابرات و ارتباطات نیز با وجود آسیب‌های وارده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و پایدار شدند.

معتمدیان حفظ نظم و امنیت تهران در این دوره را حاصل هماهنگی و انسجام نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی و همراهی مردم عنوان کرد و گفت: با وجود حملات پی‌درپی دشمن، آرامش عمومی پایتخت حفظ شد و حضور مردم در صحنه، چه در حوزه امنیت ملی و چه در تأمین امنیت داخلی، نقشی تعیین‌کننده داشت.

وی با تأکید بر اینکه روند توسعه استان در شرایط جنگی نیز ادامه داشت، اظهار کرد: نگاه دولت چهاردهم در تهران بر توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی مناطق کمتر برخوردار استوار بوده است. بر همین مبنا، در هفته دولت ۱۱۸۳ پروژه عمرانی با حدود ۵۳ همت اعتبار و ۴۸ طرح اقتصادی با حدود ۲۷ همت سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد؛ در مجموع ۱۲۳۱ پروژه با ارزشی حدود ۸۰ همت.

استاندار تهران توسعه عدالت آموزشی را یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه دانست و افزود: تهران در ابتدای دولت چهاردهم در رتبه ۲۸ کشور از نظر شاخص‌های فضای آموزشی قرار داشت و با نهضت مدرسه‌سازی و مشارکت دولت، خیرین، شهرداری‌ها و بخش خصوصی، اکنون هفت پله ارتقا یافته و به رتبه ۲۱ رسیده است. در همین ایام نیز ۱۰۳ مدرسه آماده بهره‌برداری شده و روند ساخت مدارس جدید با شتاب ادامه دارد.

معتمدیان با اشاره به برنامه دولت برای ارتقای زیرساخت‌های سلامت گفت: ۱۶ مرکز درمانی و بیمارستانی در نقاط مختلف استان در دست احداث و تکمیل است که با بهره‌برداری از آنها بیش از ۵۲۰۰ تخت به ظرفیت درمانی استان افزوده خواهد شد. در سفر رئیس‌جمهور به استان تهران نیز بیش از ۸.۵ همت برای تکمیل مراکز درمانی پیش‌بینی و اختصاص یافته است.

وی توسعه خانه‌های بهداشت، پروژه‌های آبرسانی، مخازن ذخیره، خطوط انتقال، شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها را از دیگر محورهای زیرساختی استان برشمرد و گفت: اولویت مدیریت استان، هدایت منابع به مناطقی است که از نظر سرانه‌ها و دسترسی به خدمات عمومی شرایط پایین‌تری دارند.

استاندار تهران همچنین از اجرای گسترده پروژه‌های عمران شهری و روستایی خبر داد و افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اجرای طرح‌های هادی، آسفالت معابر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کتابخانه‌ها و مراکز خدماتی با همراهی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال انجام است و تعیین اولویت پروژه‌ها نیز با محوریت نیاز واقعی مردم و ظرفیت شهرستان‌ها دنبال می‌شود.