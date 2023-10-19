به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور عصر پنجشنبه در ادامه سفر خود به استان یزد و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام این استان از پروژه موزه بزرگ صدرالعلما بازدید و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های حوزه گردشگری را عاملی برای جذب گردشگر برای شهر جهانی یزد برشمرد و تصریح کرد: برای تکمیل پروژه‌های مهم حوزه گردشگری استان یزد و تأمین اعتبار برای این پروژه‌ها با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مذاکره و سعی می‌کنیم با تخصیص اعتبار مناسب هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها که نقشی هویتی در شهرهایی مثل یزد دارند، تکمیل و در معرض بازدید مردم قرار گیرد.

گفتنی است؛ پروژه موزه صدرالعلما ی یزد با مشارکت دانشگاه هنر کشور آلمان در حال انجام است.

احداث این پروژه بزرگ در زمینی به متراژ ۱۲ هزار مترمربع پیش‌بینی شده است که تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل آن به حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.