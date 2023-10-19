به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت‌بار فعال در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از رانندگان و مالکان وانت‌بار متقاضی ثبت‌نام و دریافت کارت هوشمند خواسته است به ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل و دفاتر پیشخوان دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور ارتقای ایمنی تردد، ساماندهی محمولات قابل‌حمل، رعایت قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از بارنامه و ارائه اطلاعات سفر ناوگان وانت‌بار به‌منظور تخصیص سوخت در سراسر کشور اجرا می‌شود.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در خصوص مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام رانندگان در این طرح، گفت: حداقل سن ۲۳ سال و داشتن گواهینامه رانندگی مجاز، دارابودن مدرک پایان ابتدایی یا نهضت سوادآموزی، ارائه اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت یا معافیت دائم و دو قطعه عکس ۴*۳ از مدارک لازم برای ثبت‌نام در این طرح است.

عبدی با اشاره به اینکه حداکثر سن ناوگان وانت‌بار باید ۲۰ سال باشد، اضافه کرد: مالکین ناوگان وانت‌بار با ارائه کارت وسیله نقلیه، گواهی معاینه فنی مجاز و معتبر، ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: متقاضیان برای اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان وانت‌بار به ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یا مراکز مجاز ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند، انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل و دفاتر پیشخوان دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مراجعه کنند و نسبت به ثبت‌نام و اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند تا از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.