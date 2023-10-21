سیب آذربایجان غربی رکورد زد/قطب سیب ایران پشت سد صادرات

خبرگزاری مهر، گروه استانها - سکینه اسمی: آذربایجان غربی با تولید سالانه نزدیک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب قطب اول تولید این میوه در کشور به شمار میرود اما امسال پیش بینی تولید بیش از ۱.۵ میلیون تن رکورد تولید این محصول اقتصادی و استراتژیک شکسته شد، در حال حاضر بیش از یک سوم سیب کشور در این استان تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی میشود.
اما هر سال مهر ماه با آغاز فصل برداشت این محصول، صادرات و عرضه به یکی از دغدغههای اصلی باغداران و مسئولان آذربایجان غربی تبدیل میشود که در این میان موانع صادراتی از جمله تعهد ارزی، سورت و بسته بندی نامناسب، منطقی نبودن قیمتها با توجه به هزینه تولید، گران بودن هزینههای حمل و نقل به همراه فراهم نبودن زیرساختهای صادراتی به این دغدغهها دامن میزند.
اینکه پایه اقتصاد آذربایجان غربی بر کشاورزی استوار بوده و معیشت بیش از ۶۰ هزار خانوار استان را به صورت مستقیم شامل میشود موضوعی است که بازار پس از تولید، صادرات این محصول استراتژیک و برنامه ریزی برای رفع مشکلات پیش روی سیب در استان را همزمان با آغاز برداشت این محصول در صدر برنامه ریزی و جلسات با محور کشاورزی در استان قرار میدهد.
اما باید دید امسال با وجود رکورد زنی تولید محصول، آغاز زودهنگام صادرات آن و اظهار نظر مسئولان در خصوص پیش بینیهای مدیریت خوب بازار پس از تولید سیب در سال جاری در ماههای آینده باز مشکلات تکراری هر سال بازار این میوه تکرار میشود یا نه؟
هر چند سال گذشته با ورود دولت از طریق تعاون روستایی و خرید تضمینی سیب صنعتی امیدها برای رفع این مشکل اقتصادی چندین ساله بخش کشاورزی استان زنده شد اما خرید دیرهنگام و فراهم نبودن زیرساختهای لازم سبب شد این طرح چندان موفق نباشد و امسال در حالی که دو ماه زمان به برنامه ریزی ساماندهی بازار سیب استان زمان باقی است امید میرود دیگر باغداران این منطقه مشکلات سالهای گذشته را تجربه نکنند.
امسال جلسات و نشستهای متعدد برنامه ریزی و ساماندهی سیب صنعتی و صادرات سیب در استان تشکیل شده است و باید منتظر ماند و دید این جلسات متعدد و وعدههای مکرر مسئولان میتواند گره مشکلات بازار پس از تولید این محصول مهم و اقتصادی را برطرف کند یا نه؟ آیا بازار سیب به خصوص سیب صنعتی مثل هر سال گریبانگیر باغداران منطقه خواهد شد یا نه؟
ایجاد زیرساخت صادرات هوایی، ایجاد پایانه صادراتی سیب در مرزهای آذربایجان غربی، تدوین سند جامع سیب، خرید تضمینی توسط سازمان تعاون روستایی، حل مشکل بسته بندی و سورت این محصول بخشی از وعدههای مسئولان در جلسات متعدد ساماندهی بازار سیب استان در سالهای گذشته بود که تا الان هیچکدام از آنها محقق نشده است باید منتظر ماند و دید مسئولان امسال این وعدهها را تکرار میکنند یا نسخه جدیدی برای حل این مشکل چندین ساله دارند.
پیش بینی تولید ۱.۵ میلیون تن سیب در آذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص تولید و بازار صادراتی سیب آذربایجان غربی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۲۲ هزار هکتار از اراضی باغی استان در حدود ۶۵ هزار و ۴۱ هکتار از باغها به محصول سیب اختصاص دارد و سالانه در حدود یک میلیون و ۶۹۵ هزار تن انواع میوه هسته دار و دانه دار در استان تولید میشود و با بررسیهای تکمیلی صورتگرفته، پیشبینی میشود امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب در استان تولید شود.
با بررسیهای تکمیلی صورتگرفته، پیشبینی میشود امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب در استان تولید شود خسرو شهبازی با بیان اینکه پیش بینی تولید محصول سیب صنعتی امسال در استان، حدود ۳۲۰ هزار تن است، اظهار کرد: از ۱.۵ میلیون سیب در استان یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن سیب درختی است که حدود ۷۵۰ هزار تن آن به کشورهای هند، پاکستان، روسیه، افغانستان و عراق صادر و یا روانه سردخانهها برای ذخیره سازی شده و حدود ۱۵۰ هزار تن نیز به مصرف تازه خوری داخلی و مابقی نیز به صورت سیب صنعتی تحویل کارخانههای تولید آبمیوه و کنسانتره میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه سالهای گذشته دپوی سیبهای صنعتی در حاشیه راههای استان به یکی از معضلات جدی در این حوزه تبدیل شده بود، عنوان کرد: امسال با مدیریت خوب، همکاری کارخانجات و دایر کردن ۸۵ مرکز خرید سیب صنعتی مجوز دار تا حدودی این مشکل مدیریت شد و امسال شاهد صحنههایی از دپوی سیب در حاشیه جادههای استان به صورت محدود و ناچیز بودیم.
شهبازی همچنین قیمت مناسب خرید سیبهای صنعتی را یکی از راهکارهای دیگر برای حل مشکل چندین ساله در این بخش اشاره کرد و افزود: تعاون روستایی استان نیز در صورت افت قیمت سیب صنعتی آماده خرید به صورت توافقی با قیمت مناسب است.
صادرات سیب آذربایجان غربی آغاز و روند خوبی طی میکند
شهبازی با اشاره به آغاز زودهنگام صادرات سیب از استان به خارج از کشور عنوان کرد: امسال صادرات سیب از همان مرحله برداشت سیب از باغ در استان آغاز شده است، گفت: به دلیل کیفیت بالای سیب در کنار افزایش میزان تولید تاکنون استقبال خوبی از سوی کشورهای هدف برای صادرات سیب استان صورت گرفته است.
هم اکنون ظرفیت سالانه سورت و بسته بندی مطابق سلیقه بازارهای هدف به میزان ۳۰۰ هزار تن در استان ایجاد شده است وی کشورهای هند، پاکستان، روسیه، افغانستان و عراق را از مهمترین کشورهای هدف صادرات سیب استان عنوان و اضافه کرد: به دلیل سرمازدگی و نیز افت تولید سیب در برخی از استانهای تولید کننده سیب در کشور و حتی برخی کشورهای همسایه و نیز افزایش کیفیت سیب تولیدی در استان به دلیل مدیریت مناسب سالهای گذشته و مبارزه با آفات پیش بینی میشود بازار صادرات سیب آذربایجان غربی امسال رونق خوبی داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سورت و بسته بندی در سالهای گذشته یکی از مشکلات پیش روی صادرات سیب بود، گفت: در این حوزه طی سالهای اخیر اقدامات ارزندهای صورت گرفته و هم اکنون ظرفیت سالانه سورت و بسته بندی مطابق سلیقه بازارهای هدف به میزان ۳۰۰ هزار تن در استان ایجاد شده است.
شهبازی تولید کنسانتره، پوره سیب و چیپس سیب را از دیگر ظرفیتهای مدیریت بازار پس از تولید سیب در استان عنوان کرد: و افزود: این محصولات به خصوص کنسانتره و چیپس سیب نیز بازارهای هدف خوبی در بخش صادرات دارند و همه تلاش استان این است ضایعاتی در بخش سیب نداشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی لزوم ساماندهی بحث برندسازی سیب صادراتی استان، تعهد ارزی، تعلیق کارت بازرگانی برخی تجار به دلیل عدم انجام تعهد، مشکل بازگشت ارز به کشور به دلیل تحریمها و کمبود کشتی در بندرعباس برای صادرات سیب استان را بخشی از مشکلات و چالشهای این محصول نیز برشمرد و گفت: با رایزنیهای صورت گرفته تلاش میشود بخشی از این چالشها نیز برطرف شود.
شهبازی با بیان اینکه مشکلات بخش سیب استان چندین ساله است و در یک سال نمیتوان همه مشکلات را برطرف کرد، گفت: امسال با توجه به افزایش کیفیت و کمیت سیب تولیدی در استان و نیز کاهش محصول تولیدی سیب در برخی استانهای کشور و نیز کشورهای هدف صادراتی سیب پیش بینی میشود سال خوبی برای سیب آذربایجان غربی باشد.
مکانیزاسیون نیاز اصلی کشاورزی آذربایجان غربی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه اقتصاد استان وابسته به کشاورزی است، گفت: چرخه تولید محصولات کشاورزی از مزرعه تا بسته بندی در راستای صادرات موفق باید به سمت مکانیزه شدن حرکت کند.
جواد کرمی با بیان اینکه به طور مثال امروز کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی استان به ویژه در بخش سیب تمام مرحله تولید را رصد میکنند و استانداردهای یک محصول صادراتی را از ما انتظار دارند، ادامه داد: کشاورزی یکی از بخشهای اصلی رونق اقتصادی استان بوده و توجه به زیرساختهای و ایجاد امکانات در این بخش امری ضروری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: زیرساختهای لازم در بخش سورتینگ و بسته بندی و همچنین فراهم کردن ملزومات تولید در دستور کار دولت در این استان است، تسهیلات لازم از منابع مختلف بوده و بانکهای عامل برای فراهم کردن تولیدات مکانیزه بخش کشاورزی نیز پرداخت خواهند کرد.
آذربایجان غربی با تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن سیب درختی رتبه نخست تولید سیب کشور را داراست که ۳۰ درصد آن به سیب صنعتی تبدیل میشود.
امسال تولید این محصول رکورد زده باید منتظر و ماند و دید نسخه رفع موانع و تسهیل مسیر صادراتی به همراه مدیریت بازار سیب استان میتواند زخم کهنه هر ساله باغداران، تجار بخش سیب استان را بهبود بخشد یا خیر؟
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