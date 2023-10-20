رویکرد مجلس حمایت از ورزش در همه ابعاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاونین اداره کل، ضمن تبریک هفته تربیت بدنی به ورزشکاران و متولیان عرصه ورزش، اظهار داشت: هفته‌ی تربیت بدنی فرصتی است که عملکرد اداره کل در این حوزه به تصویر کشیده شود و مردم در جریان آمار و فرایندها قرار گیرند.

وی خطاب به مجموعه اداره کل ورزش و جوانان گفت: اگر بخواهیم روند شاخص ها را بهبود ببخشیم باید قاعده تعیین اولویت ها را تعیین کنیم و اگر همه مسئولان امر به این قاعده پایبند باشند، شاهد توسعه پایدار و متوازن خواهیم بود که دراین راستا از تلاشهای مهندس دوستی استاندار هرمزگان تشکر می کنم.

نماینده مردم هرمزگان در بهارستان افزود: کارهای خوبی در حوزه ورزش انجام شده است و هفته ورزش فرصت خوبی است برای اینکه شما مدیران و مسئولان ورزش، عملکرد خودتان را به تصویر بکشید و مردم در جریان کمبودها و فرآیندها باشند.

آشوری تازیانی تصریح کرد: دستگاه های تخصصی و نظام برنامه ریزی و شورای برنامه ریزی و توسعه باید ضمن تعیین اولویت ها، نسبت به احداث و مکان نمایی پروژه های ورزشی اهتمام لازم را داشته باشند چرا که شاهدیم در برخی مکانها که لازم است، سالن ورزشی وجود ندارد اما در مکانی دیگر که سالن وجود دارد هیچ گونه بهره برداری از آن نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مردم از ما انتظارات مختلفی دارند، خاطر نشان کرد: مردم از ما نمایندگان انتظارات مختلفی دارند، اگر منابع سرشاری وجود داشته باشد ما هم خوشحال می شویم که با استفاده از منابع سالن ورزشی و زمین چمن احداث شود، اما همواره در معرض محدودیت های منابع و فَوَران نیازها هستیم و به همین دلیل باید با استفاده از منطق صحیح، به دنبال مطالبات مردم باشیم.

این مقام مسئول با اذعان به اهمیت تلاش جمعی و با اعلام این مطلب که اگر تلاش جمعی در تجهیز منابع داشته باشیم اتفاقات خوبی خواهد افتاد، به استان هرمزگان و استعداد های خاص آن اشاره کرد و افزود: هرمزگان دارای استعداد خاصی به لحاظ ورزشی است که می تواند کانون برگزاری مسابقات منطقه ای باشد و برای اینکه به این کانون تبدیل شود باید زیرساخت ها و تجهیزات لازم فراهم شود.

وی ضمن تقدیر از کارهای صورت گرفته در حوزه ورزش استان، گفت: حرکت های خوبی در موارد مختلف صورت گرفته و بعضی از کارها نیز معطل مانده است و برای اینکه بخشی از آنها از معطلی رهایی پیدا کند نیازمند باز خوانی ایده ها، روش ها، عملکردها و برنامه ها هستیم و شما مسئولان می توانید در هفته تربیت بدنی به این موضوعات بپردازید.