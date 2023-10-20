دیپلماسی فعال ایران در حمایت عملی و عینی از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رادمرد در خطبههای نماز جمعه شهر ماهدشت که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر فلسطین، شواهد و قرائن حکایت از بهت و حیرت ادامهدار نظام اداری و اطلاعاتی و امنیتی رژیم جعلی دارد.
وی بیان کرد: گویا سیستم عصبی رژیم دیوانگان مختل شده و قدرت هرگونه تصمیمگیری را از دست داده است، بنابراین دست به اقدامات وحشیانه میزند مانند جنایت بمباران بیمارستان المعمدانی، مدارس و …. سفر اخیر مقامات آمریکایی به ویژه تونی بلینکن و حضور او در جلسات دولت و اتاق عملیات رژیم جعلی، حکایت از این دارد که آمریکا عملاً کنترل دولت متزلزل صهیونیستی را به دست گرفته تا با هزینه کمتر او را از این باتلاق نجات دهد.
امام جمعه ماهدشت تصریح کرد: آمریکا اگرچه در این مرحله حضور نظامی ندارد اما هدایت پشت صحنه دولت و ارتش را در دست گرفته است. امام خامنهای در این باره فرمودند: «آن طوری که اطلاعات متعدد به ما میگوید سیاست جاری این روزها یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی را آمریکاییها دارند تنظیم میکنند، یعنی سیاستگذار آنها هستند. کارهایی که دارد انجام میگیرد سیاست آمریکاییهاست. آمریکاییها مسئولیت خودشان را مورد توجه قرار بدهند، مسئولند.» بنابراین لازم است در تحلیلها چند مسئله را مد نظر بگیریم: اولا- نگاهها هدایت به سمت آمریکا به عنوان مدیر و سیاستگذار صحنه دوخته شده و نقش شیطان بزرگ به درستی تبیین شده و افکار عمومی دولت بایدن را مسئول اصلی حوادث پس از این مقطع بداند. ثانیا- موجی از انتقادات به سمت دولتمردان آمریکایی روانه شود و عموماً آنها را مسئول اصلی بمباران غزه معرفی شوند. ثالثا- وقتی آمریکا اینچنین نقشآفرینی میکند بایدتبعات دخالتهای ظالمانه خود را در کشتار مردم بیگناه غزه بداند و منتظر عواقب حال و آینده اقدامات خود در فلسطین و خارج از آن خصوصاً پایگاهها و سفارتخانههای خود باشد. رابعا- آمریکا و اسرائیل مسئول توسعه میدان نبرد و افزایش بازیگران آن هستند، چنانچه بمباران غزه فوراً متوقف نشود، هر زمان ممکن است یک یا چند گروه دیگر خط مقاومت وارد میدانِ نبرد شوند و در هر کشوری بر علیه منافع اسرائیل یا آمریکا حادثه امنیتی رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: در میان همه این موضوعات یک نکته ویژه باید مدنظر باشد و آن دیپلماسی فعال ایران انقلابی در حمایت عملی و عینی از مقاومت فلسطین است که نمادی از راهبردهای دائمی انقلاب اسلامی در حمایت از آرمان فلسطین و نیز نشانهای روشن از رویکردهای قابل تحسین دولت انقلابی سیزدهم است.
رادمرد گفت: سفرهای منطقهای امیر عبداللهیان و تماس تلفنی رئیس جمهور و نیز لحن قاطع و بدون لکنت مسئولان ایرانی در این مقطع حساس قابل تقدیر است. این سفرها از این جهت مهم به نظر میرسد که تهران درصدد است تا این پیام را به رژیم صهیونیستی انتقال دهد که اضلاع محور مقاومت در منطقه کاملاً متحد و آماده سناریوهای مختلف هستند.
وی اظهار کرد: در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده که با حمله زمینی به غزه شکل خاورمیانه را تغییر خواهد داد پیام محور مقاومت در پی سفرهای وزیر خارجه آن است که دست بردن به گزینه تهاجم زمینی به غزه همانگونه که نتانیاهو گفته به تغییر شکل خاورمیانه خواهد انجامید اما به صورت خاورمیانه و غرب آسیا بدون رژیم اشغالگر صهیونیستی!
امام جمعه ماهدشت بیان کرد: بارها گفتهاند و شنیدهایم و معروف است که برنده و بازنده جنگها را در عصر ارتباطات و سلطه اطلاعات، نه ادوات جنگی که تصویرها و ذهنیتهای برساخته از رسانهها در پس و پیش معرکهها تعیین میکنند. اما اهداف شناختی برجسته جنگ غزه را در ۴ شبهه کلان و با محوریت تولید گسل اجتماعی میتوان دستهبندی کرد که اشاره میشود.
وی تصریج کرد: اول شبهه مذهبی، در برخی گروهها و کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی عمدتاً سعی میکنند که سُنیبودن جبهه حماس و غزه و کرانه باختری را برجسته کنند و در واقع با تولید یک گسل مذهبی، حامیان فراگیر مقاومت در ایران را دچار تردید و دو دستگی نمایند. در واقع شبهه مذهبی، روکش تولید گسل اجتماعی در ایران است که بهعنوان دستور روز روی میز عملیات سایبری معاندین قرار گرفته است.
رادمرد خاطرنشان کرد: دوم شبهه حقوقی، برخی نیز ناآگانه و بریده از تاریخ و صرفاً روایت احساسی، دوطرف را محکوم کرده و حماس را بهعنوان شروعکننده جنگ عامل این فجایع انسانی له یا علیه معرفی میکنند. در واقع از دوربین جُرمشناسی در صحنه و بدون تأمل در باب ظلم و جنایت مستمر روزها و ماهها و ۷۰ سال اخیر و همچنین توهین و جسارت اخیر به مسجدالاقصی و قتل عام دهها نفر از زنان و کودکان و جوانان فلسطینی، مسأله آغازگر این جنگ چند روز اخیر را برجسته میکنند. در حالی که ۷۵ سال قبل رژیم صهیونیستی جنگ را آغاز کرده است.
وی گفت: سوم شبهه سیاسی، ارسال برخی فیلمهای شخصی از ایران و به تصویر کشیدن اندک تجمعات مهندسیشده در برخی کشورهای اروپایی و سانسورکردن حمایتهای فراگیر مردمی در سراسر ایران، در این راستاست که نشان دهند یا به تعبیر بهتر اینگونه تصویرسازی نمایند که حمایت ایران از فلسطین یک مسأله حکومتی است و مردم ایران با حکومت ایران همداستان و همفکر نیستند.
امام جمعه ماهدشت اظهار کرد: چهارم شبهه اقتصادی، برخی ژورنالیستها و روزنامه نگاران تجدیدنظر داخلی نیز از همان آغاز جنگ به فکر بازار و دلار و نوسان قیمت ارز بودهاند و به نوعی در صدد هستند که با سیاست یکی به نعل یکی میخ ضمن محکوم کردن جنگ، اقتصاد و منافع بازار و سرمایهداری را در مقابل هرگونه کنش سیاسی و اجتماعی حمایتی به نفع گروههای مقاومت قرار دهند و به نوعی جنگ اخیر را علت نوسانات بازار ارز قلمداد کنند و در واقع یک گسل اجتماعی دیگری را در شرایط خاص رقم بزنند.
وی بیان کرد: در مواجهه با شبههافکنیهای اخیر که بخش عمده آن تلاشهای رسانهای است طبیعی است که رسانه ملی و شبکههای اجتماعی جبهه انقلابی باید با سازماندهی و آرایش جنگ رسانهای با تولید محتوای متناسب وارد عمل شوند.
رادمرد تصریح کرد: خوشبختانه همراهی اکثریت مردم حتی اکثر جناحهای داخل کشور- جز معدود اشخاص و نیز فضای عمومی افکار عمومی جهانی از یک سو و چابکتر شدن جبهه رسانهای انقلاب به نسبت قبل تاحدودی نیرنگهای تبلیغاتی صهیونیستها و پیادهنظام رسانهای او را خنثی کرده است. اما این کافی نیست و در این رابطه نیاز به آرایش قرارگاهی و فعالیت قرارگاهی بر اساس نقشه عملیات رسانهای است که باید بدان توجه شود.
وی متذکر شد: در مساجد ظرفیتهای مختلفی وجود دارد که باید به درستی به آن پرداخت، یکی از آن ظرفیتها ظرفیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد است که در کنار سایر ارکان مدیریتی مساجد مانند بسیج میتوانند تحولات خوب و مؤثری را رقم بزند، که در ماهدشت در حال تدوین سند تحول کانونهای مساجد هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت در جای خودش به بهترین شکل استفاده کنیم به توفیق الهی، مسجد مأمن و پناه همه باید باشد و همه را به خود جذب کند و در راه تقویت اسلام به خدمت بگیرد.
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