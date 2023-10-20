مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی جو استان تا روز یکشنبه پایدار و آرام است و پدیده غالب طی مدت مذکور رخداد مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه از روز دوشنبه با گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو بر میزان ابرها افزوده خواهد شد، گفت: طی روزهای دوشنبه و سهشنبه در پارهای از اوقات وقوع بارشهای پراکنده و خفیف باران دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: روز چهارشنبه بر میزان ناپایداریها افزوده شده و بارش باران در مناطق بیشتری از استان انتظار میرود.
کوهی با بیان اینکه از نظر دمایی هم امروز بر دمای هوا در مناطق شمالی استان افزوده خواهد شد، ادامه داد: در شهرستانهای مرکزی و جنوبی استان از دمای هوا نسبت به روز گذشته کاسته میشود.
وی خاطرنشان کرد: طی روزهای شنبه و یکشنبه دمای هوا در تمامی مناطق استان روندی افزایشی به خود میگیرد اما روز دوشنبه کاهش موقتی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: جهت وزش باد هم تا روز دوشنبه شرقی بوده اما روز سه شنبه جهت وزش باد جنوبی خواهد بود.
نظر شما