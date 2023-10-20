به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز جمعه ۲۸ مهر با برگزاری ۳ دیدار پیگیری شد.
در این هفته از رقابت ها تیم چادرملو در صورت پیروزی میتوانست موقتاً از سایپا پیشی بگیرد و به صدر جدول برسد اما در یک بازی خانگی مقابل پارس جنوبی جم با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.
تیم فوتبال مس شهر بابک هم در حالی که تا ثانیههای پایانی بازی مقابل داماش با نتیجه ۲ به ۲ متوقف شده بود در دقیقه ۶+۹۰ با گل علیرضا والیزاده از روی نقطه پنالتی حریف خود را شکست داد.
نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* مس شهر بابک ۳ - داماش گیلان ۲
* چادرملو اردکان یک - پارس جنوبی جم ۲
* شهر راز شیراز صفر - نفت مسجد سلیمان یک
* خلیج فارس ماهشهر صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* استقلال آبی پوش ملاثانی یک - مس سونگون صفر
هفته هشتم لیگ دسته اول شنبه ۲۹ مهر با برگزاری ۴ دیدار به پایان میرسد که خیبر خرم آباد میزبان خوشه طلایی، آریو اسلامشهر میزبان مس کرمان، دریا بابل میزبان فجر سپاسی و شهرداری آستاری میزبان سایپا خواهد بود.
نظر شما