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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

هفته هشتم لیگ دسته اول؛

چادرملو فرصت صدرنشینی را از دست داد / پیروزی مس در ثانیه‌های آخر

چادرملو فرصت صدرنشینی را از دست داد / پیروزی مس در ثانیه‌های آخر

تیم چادرملو با متحمل شکست برابر پارس جنوبی جم در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال، فرصت صدرنشینی در جدول رده‌بندی این مسابقات را از دست داد.

​به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز جمعه ۲۸ مهر با برگزاری ۳ دیدار پیگیری شد.

در این هفته از رقابت ها تیم چادرملو در صورت پیروزی می‌توانست موقتاً از سایپا پیشی بگیرد و به صدر جدول برسد اما در یک بازی خانگی مقابل پارس جنوبی جم با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

تیم فوتبال مس شهر بابک هم در حالی که تا ثانیه‌های پایانی بازی مقابل داماش با نتیجه ۲ به ۲ متوقف شده بود در دقیقه ۶+۹۰ با گل علیرضا والیزاده از روی نقطه پنالتی حریف خود را شکست داد.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* مس شهر بابک ۳ - داماش گیلان ۲

* چادرملو اردکان یک - پارس جنوبی جم ۲

* شهر راز شیراز صفر - نفت مسجد سلیمان یک

* خلیج فارس ماهشهر صفر - نفت و گاز گچساران صفر 

* استقلال آبی پوش ملاثانی یک - مس سونگون صفر

هفته هشتم لیگ دسته اول شنبه ۲۹ مهر با برگزاری ۴ دیدار به پایان می‌رسد که خیبر خرم آباد میزبان خوشه طلایی، آریو اسلامشهر میزبان مس کرمان، دریا بابل میزبان فجر سپاسی و شهرداری آستاری میزبان سایپا خواهد بود.

کد مطلب 5917018

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