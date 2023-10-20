  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۶

حزب الله: نیروهای دشمن را در نزدیکی پادگان برانیت هدف قرار دادیم

حزب الله: نیروهای دشمن را در نزدیکی پادگان برانیت هدف قرار دادیم

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان صهیونیست را در نزدیکی پادگان برانیت هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله اعلام کرد: در واکنش به هدف قرار دادن خبرنگاران و حمله به غیرنظامیان در نزدیکی مرکز العباد در روز گذشته که به شهادت عبدالله ربیع البقاعی منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی نظامیان اسرائیلی را در نزدیکی پادگان برانیت با موشک‌های مناسب هدف قرار دادند.

در بیانیه اطلاع رسانی جنگی حزب الله آمده است: شماری از نظامیان صهیونیست در این حمله کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر خبرنگار النشره در جنوب لبنان اعلام کرد که توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی را به شدت گلوله باران کرده است.

کد مطلب 5917085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      احسنت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها