حزب الله: نیروهای دشمن را در نزدیکی پادگان برانیت هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله اعلام کرد: در واکنش به هدف قرار دادن خبرنگاران و حمله به غیرنظامیان در نزدیکی مرکز العباد در روز گذشته که به شهادت عبدالله ربیع البقاعی منجر شد، رزمندگان مقاومت اسلامی نظامیان اسرائیلی را در نزدیکی پادگان برانیت با موشک‌های مناسب هدف قرار دادند.

در بیانیه اطلاع رسانی جنگی حزب الله آمده است: شماری از نظامیان صهیونیست در این حمله کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر خبرنگار النشره در جنوب لبنان اعلام کرد که توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی را به شدت گلوله باران کرده است.