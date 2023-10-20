مسیر تفریحی و گردشگری ارغوان ایلام بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام روز جمعه ۲۸ مهرماه از مسیر ارغوان بازدید کرد.
در این بازدید که مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر امور عشایری، معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان حضور داشتند، استاندار ایلام به مدیرانکل راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جادهای، امور عشایری و منابع طبیعی تاکید کرد ظرف یک ماه تعریض، تسطیح و آسفالت مسیر ارغوان در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.
استاندار ایلام عنوان کرد: ۲ کیلومتر باقیماندهی مسیر ارغوان آسفالت و مابقی مسیر تعریض و تسطیح شود.
وی با تاکید بر رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی در تعریض و تسطیح این مسیر، گفت: آسفالت مسیر ارغوان و تعریض این مسیر باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی باشد.
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