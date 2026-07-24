به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، رمضانعلی ملکی، مدیرکل امور مالی و ذیحسابی ساتبا، تأخیر در وصول منابع حاصل از عوارض برق را یکی از عوامل ایجاد وقفه در پرداخت مطالبات نیروگاههای تجدیدپذیر عنوان کرد.
وی اظهار کرد: بخشی از منابع مالی ساتبا از محل عوارض برق تأمین میشود و در صورت تأخیر در وصول این منابع، پرداخت مطالبات نیروگاهها نیز با وقفه مواجه خواهد شد.
ملکی افزود: این موضوع میتواند بر روند مالی پروژههای تجدیدپذیر اثرگذار باشد و در برخی موارد نیز به دلیل محدودیت منابع، پرداختها با تأخیر دو تا سه ماهه انجام میشود.
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