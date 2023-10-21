واژه حقوق بشر بازیچه دست جنایتکاران دنیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۲۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: دنیا هیچگاه فراموش نمیکند در حالی که رژیم غاصب صهیونیستی در طول تاریخ بیرحمانه به زنان و کودکان بیگناه غزه حمله کرد، آمریکای جنایتکار به صراحت از صهیونیستها حمایت کرد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دنیا این حقوق بشر آمریکایی را هرگز فراموش نخواهد کرد، تصریح کرد: حقوق بشر آمریکایی اینگونه است که آنان دستشان به خون انسانهای بیگناه آلوده است و دم از حقوق بشر میزنند.
وی تاکید کرد: باید به حال مظلومیت واژه حقوق بشر گریست که بازیچه دست جنایتکاران دنیا شده است.
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