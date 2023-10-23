  1. هنر
  2. تئاتر
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

آغاز اجرای «آواز عاشقانه دختر دیوانه» از ۷ آبان در تئاتر شهر

آغاز اجرای «آواز عاشقانه دختر دیوانه» از ۷ آبان در تئاتر شهر

نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به کارگردانی مشترک آروند دشت‌آرای و مارین ون‌هولک از ۷ آبان در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی ویرگول، نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» نوشته طلا معتضدی و کارگردانی مشترک آروند دشت‌آرای و مارین ون‌هولک از ۷ آبان‌ با اجرای محدود روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر می‌رود.

در این نمایش که با حمایت شرکت می‌ماس اجرا می‌شود؛ الناز شاکردوست، نوید پورفرج، خسرو پسیانی و مارین ون‌هولک به عنوان بازیگر ایفای نقش می‌کنند. همچنین گلناز گلشن به عنوان طراح لباس، آروند دشت‌آرای و شایلان عشایری به عنوان طراحان صحنه،‌ مرتضی نجفی به عنوان طراح نور، مونا جعفری به عنوان طراح گریم و علی کیانیان به عنوان آهنگساز و طراح صدای این اثر هستند.

نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» بر اساس رمان «ریش آبی» نوشته آمیلی نوتوم و ترجمه ویدا سامعی توسط طلا معتضدی نوشته شده است و از ۷ آبان‌ ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به صحنه می‌رود.

عکس از کیارش مسیبی است.

کد مطلب 5919485
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها