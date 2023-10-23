آغاز اجرای «آواز عاشقانه دختر دیوانه» از ۷ آبان در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی ویرگول، نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» نوشته طلا معتضدی و کارگردانی مشترک آروند دشت‌آرای و مارین ون‌هولک از ۷ آبان‌ با اجرای محدود روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر می‌رود.

در این نمایش که با حمایت شرکت می‌ماس اجرا می‌شود؛ الناز شاکردوست، نوید پورفرج، خسرو پسیانی و مارین ون‌هولک به عنوان بازیگر ایفای نقش می‌کنند. همچنین گلناز گلشن به عنوان طراح لباس، آروند دشت‌آرای و شایلان عشایری به عنوان طراحان صحنه،‌ مرتضی نجفی به عنوان طراح نور، مونا جعفری به عنوان طراح گریم و علی کیانیان به عنوان آهنگساز و طراح صدای این اثر هستند.

نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» بر اساس رمان «ریش آبی» نوشته آمیلی نوتوم و ترجمه ویدا سامعی توسط طلا معتضدی نوشته شده است و از ۷ آبان‌ ساعت ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به صحنه می‌رود.

عکس از کیارش مسیبی است.