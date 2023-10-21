به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره مستقر در گذرگاه «رفح» دقایقی پیش اعلام کرد که «ما هم‌اکنون در حال مشاهده عبور نخستین کامل کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه «رفح» هستیم.»

این کامیون پس از عبور از گذرگاه رفح و بازرسی وارد نوار غزه خواهد شد.

هم‌زمان دفتر رسانه‌ای حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «کاروان کمک های امدادی که قرار است امروز وارد شود شامل ۲۰ کامیون حامل دارو، تجهیزات پزشکی و مقدار محدودی مواد غذایی است.»

حماس پیش از این اعلام کرده بود که «کاروان کمک‌های بشردوستانه که قرار است امروز وارد این باریکه شود، محدود بوده و نمی‌تواند تغییری در وضعیت فاجعه‌بار این منطقه ایجاد کند. ما خواستار بازگشایی دائم گذرگاه رفح برای تامین تمامی نیازهای ضروری ساکنان نوار غزه هستیم.»