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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

جدیدترین موضع‌گیری بن سلمان درباره تحولات غزه

جدیدترین موضع‌گیری بن سلمان درباره تحولات غزه

ولیعهد سعودی بر اهمیت همکاری برای آماده سازی شرایط برای بازگشت ثبات و احیای روند صلح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس، تشدید تنش نظامی در غزه را بررسی کردند.

ولیعهد عربستان بر اهمیت تقویت تلاش‌های بین المللی و منطقه‌ای برای توقف عملیات نظامی و کاهش تنش با هدف جبران پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و صلح منطقه و جهان و تلاش برای جلوگیری از گسترش خشونت که بر ثبات منطقه تأثیر خواهد گذاشت، تاکید کرد.

وی به اهمیت همکاری برای آماده سازی شرایط برای بازگشت ثبات و احیای روند صلح که دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود را تضمین کند، تاکید کرد.

ولیعهد عربستان به اهمیت نقش سازمان ملل و نهادهای آن در تأمین گذرگاه‌های بشردوستانه امن برای ارائه خدمات پزشکی و نیازهای غذایی به غیرنظامیان که در غزه تحت محاصره هستند، اشاره کرد.

کد مطلب 5916618

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