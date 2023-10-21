محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگو با مهر و در خصوص آخرین آمار ثبت نام کنندگان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تا ساعت ۱۱ امروز شنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۲) در کل دو هزار و هشت نفر از بین ۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت نام‌ها شرکت کرده و مدارک آنها پذیرفته شده‌اند، ثبت نام خود را تکمیل کردند.

وی افزود: این افراد با ورود به سامانه پنجره واحد وزارت کشور و به صورت غیر حضوری و الکترونیکی فرآیند ثبت نام خود را کامل کردند.

وی در خصوص اعلام شماره حساب غیرتجاری برای داوطلبان تاکید کرد: داوطلبان همچنان در طی تماس‌هایی با ستاد انتخابات کشور در خصوص عدم همراهی و همکاری برخی بانک‌ها داوطلبان گلایه‌مند هستند لذا از بانک‌های کشور تقاضا داریم، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی همکاری لازم برای تأیید و گواهی شماره حساب غیرتجاری داوطلبان را داشته باشند.

نباید حقوق داوطلبان در حساب انتخاباتی واریز شود

اسلامی خطاب به داوطلبان اظهار داشت: داوطلبان توجه داشته باشند که تعیین این شماره حساب غیر تجاری برای حضور در انتخابات به منزله آن است که به هیچ عنوان نمی‌توانند واریز یا برداشتی به غیر از موارد انتخاباتی در آن صورت دهند. به عنوان مثال شماره حسابی را تعیین نکنند که حقوق آنها در آن واریز می‌شود.

قابل توجه است مرحله اصلی ثبت نام داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح پنج‌شنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تا ساعت ۱۸ چهارشنبه (۳ آبان ۱۴۰۲) ادامه دارد و طبق قانون انتخابات قابل تمدید نیست. در عین حال داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت‌نام‌ها حضور یافته و اطلاعات و مدارک خود را از طریق پنجره واحد وزارت کشور ارسال کرده و کد رهگیری لازم را دریافت کردند، می‌توانند در مرحله ثبت نام اصلی حاضر شوند.