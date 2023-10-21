به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب، اظهار داشت: با توجه به گذار جمعیتی و تغییرات اجتماعی- فرهنگی برای رسیدن به بالاترین سطح ممکن نیازمند جریان سازی با رویکرد نخبه پروری هستیم که یکی از مصداق‌های بارز آن فارغ از هرگونه سوگیری لزوم تقویت روحیه همکاری و پژوهشگری با تمرکز بر ارزش افزایی نخبگان در جهت رفع موانع و ارائه راهکار است.

وی درباره پیشرفت‌های قابل قبول در حوزه زیرساخت و تربیت نیروی انسانی در قالب آمار و ارقام عنوان کرد: از آنجایی که یکی از موارد مربوط به سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برقراری عدالت در توزیع منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیرات است، در این خصوص شاهد پیشرفت‌هایی از بدو انقلاب تاکنون بوده‌ایم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: همگام با تغییر هرم جمعیتی رشد ۴۵.۵ درصدی حضور زنان در عرصه پزشکی تا سال ۱۴۰۲ محقق می‌شود و این نشانگر تغییر رویکرد سیاست‌های کلان به سمت ایجاد عدالت و برابری جنسیتی است.

وی تاکید کرد: پیشرفت شاخص‌های مهمی نظیر تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی، نسبت پزشک به جمعیت و تعداد بیمارستان‌ها از مهمترین استانداردهای انقلاب اسلامی است.

پناهی در ادامه به برخی از آمارهای صعودی در نظام سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد نسبت پزشک به جمعیت در شهر تهران قبل از انقلاب ۲.۵ به ۱۰ هزار نفر بوده است و در سال ۱۴۰۲ این آمار به ۸۱.۴۳ در ۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: همچنین در سال ۱۳۵۷ تنها ۳۷ درصد شهرهای کشور دارای بیمارستان بودند اما اکنون این آمار به بیش از ۹۵ درصد ارتقاء یافته و همچنین تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از انقلاب ۹ بوده که امروزه این عدد به ۷۱ رسیده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرد: پیشرفت و ارتقا در شاخص‌های یاد شده بیانگر نزدیک شدن به سطح استانداردهای جهانی در زمینه توسعه انسانی و همچنین ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان علوم پزشکی است که به‌دنبال افزایش زیرساخت‌ها رخ می‌دهد.

رییس موسسه نیماد با اشاره به حمایت‌های ارائه شده به نخبگان و دانشجویان افزود: در دو سال گذشته اقدامات کلان جهت حمایت از پژوهشگران جوان در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت انجام شده که می‌توان به تخصیص گرنت دانشجویی در نیماد، قرار دادن کمیته مستقل در جشنواره رازی و همچنین حمایت مستقیم مالی از کمیته‌های تحقیقات از جمله حمایت‌ها به شمار می‌روند.