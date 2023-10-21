به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل باقری با اشاره به دوره توانمندسازی کارشناسان قرآن، عترت و نماز ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور همچنین ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور، گفت: این دوره با ظرفیت حدود هزار نفر از سوم تا پنجم آبان ماه در رامسر برگزار می‌شود.

وی با بیان اهداف این دوره افزود: با توجه به ابلاغ برنامه فراگیر پرورشی به مدارس سراسر کشور، نیاز داریم افراد را در هر منطقه آموزش و پرورش نسبت به این فرآیند تربیتی توجیه کنیم تا بتوانیم در مدرسه اثرگذار باشیم و مجموعه‌ای از سیاست‌های معاونت را به مدرسه برسانیم.

باقری اضافه کرد: یکی از اهداف این دوره این است که برنامه فراگیر پرورشی را برای کارشناسان قرآن، عترت و نماز تبیین کنیم تا بتوانند این موضوع را به مدارس منتقل و انتظارات جدید معاونت را از مدارس مطالبه کنند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز افزود: با توجه به راه اندازی سامانه جامع پرورشی و قابلیت‌های این سامانه، نیاز داریم عملکرد و قابلیت‌های این سامانه را تبیین همچنین نحوه فعالیت این سامانه را به کارشناسان ارائه کنیم تا این افراد بتوانند با استفاده از سامانه، فعالیت‌های پرورشی مدارس را رصد کنند.

باقری با بیان اینکه در سال گذشته تغییراتی در شیوه اجرا و محتوای فعالیت‌های حوزه قرآن، عترت و نماز داشتیم؛ گفت: با برگزاری جلسات مختلف در این باره از صف تا ستاد، اجرای یک ساله آزمایشی را تحلیل کردیم. این موضوع در کتاب ندای رحمت ۲، تدوین و مستندسازی شده است که در این جلسه، شیوه اجرای فعالیت‌ها در سال تحصیلی پیش رو به مدت ۵ سال تبیین خواهد شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز گفت: یکی دیگر از اهداف این دوره این است که با تشکیل کارگروه‌های مختلف، چند موضوع را پیگیری و موانع موجود اجرای این موضوعات را رفع کنیم؛ یکی از این موارد شیوه‌های جذاب سازی فعالیت‌های پرورشی در مدارس است که با محوریت فعالیت‌های قرآن، عترت و نماز انجام می‌شود.

باقری اضافه کرد: در این دوره چند کارگروه خواهیم داشت که یکی از این کارگروه‌ها به طور ویژه درباره شیوه‌های جذاب سازی فعالیت‌های قرآن، عترت و نماز تشکیل خواهد شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز اضافه کرد: یکی دیگر از کارگروه‌ها پیرامون بحث مردمی سازی فعالیت‌های قرآن، عترت و نماز تشکیل می‌شود که در راستای استفاده از ظرفیت دانش آموزان در اجرای فعالیت‌های آموزشگاهی است؛ این موضوع بسیار اهمیت دارد با توجه به اینکه در برنامه فراگیر پرورشی هم در ذیل وظیفه تربیتی هویت، موضوع تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت دانش آموزان در اجرای فعالیت‌های مدرسه، برای مدیر تعیین شده است، پیگیر این امر هستیم.

باقری افزود: امسال با تغییر رویکرد فعالیت‌های هیأت‌های مذهبی دانش آموزی به دنبال این هستیم که از ظرفیت دانش آموزان، مدیران و مربیان استفاده و با حفظ کیفیت بخشی به فعالیت‌ها از موضوع جلب حداکثری دانش آموزان در مدرسه و در فعالیت‌ها استفاده کنیم. این کارگروه تشکیل می‌شود تا دریابیم چگونه می‌توانیم از ظرفیت دانش آموزان در اجرای فعالیت‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برگزاری این دوره تجربه گردانی است؛ بنا است طی یک فرآیندی تجربیات موفقی که در مدارس و مناطق سراسر کشور در حوزه قرآن، عترت و نماز انجام شده است، را جمع آوری تا بتوان این الگوهای موفق را ارائه کنیم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز گفت: در این دوره همچنین از افراد موفق تجلیل خواهیم کرد از مسئولان قرآنی کشور نیز دعوت کردیم تا از ظرفیت‌ها و بسترهای هم افزایی استفاده کنیم.