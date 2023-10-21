ذخیره مخازن سدهای تهران به ۳۶۰ میلیون متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حجم آب سدهای پنج گانه استان، اکنون ۳۶۰ میلیون مترمکعب است که این مقدار این گزارش حاکی است حجم آب سد امیرکبیر هم اکنون ۹۴ میلیون مترمکعب و حجم آب سد طالقان نیز ۱۹۴ میلیون مترمکعب است.

همچنین حجم کلی ذخایر سدهای سامانه شرق تهران شامل لتیان، لار و ماملو هم اکنون ۷۲ میلیون متر مکعب اعلام شده که بر این اساس حجم آب سد لتیان ۱۹ میلیون مترمکعب، حجم آب سد ماملو ۲۹ میلیون مترمکعب و حجم آب سد لار نیز ۲۴ میلیون متر مکعب است که حجم کلی سدهای سامانه شرق در حال حاضر در مقایسه با سال گذشته ۳۳ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران همراهی شهروندان در خصوص مدیریت مصرف و صرفه‌جویی ضروری است تا بتوانیم کمترین چالش را در حوزه تأمین آب شرب پایدار داشته باشیم.