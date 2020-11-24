کاهش ۲۰ درصدی ورودی آب به سدهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد شهریاری اظهار داشت: در حال حاضر میزان ورودی سدهای پنجگانه استان تهران از ابتدای سال آبی ۱۲۱.۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۵۱ میلیون مترمکعب بود، ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی همچنین افزود: حجم آب ورودی به مخازن سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو از ابتدای سال آبی تاکنون (۳ آذرماه) به ترتیب ۳۰، ۲۵، ۲۵، ۲۱ و ۲۰ میلیون مترمکعب بوده است که به غیر از سدهای امیرکبیر و طالقان در سایر سدهای استان با کاهش حجم ورودی آب مواجه هستیم.

شهریاری به کاهش ۱۰۴ میلیون متر مکعبی حجم ذخیره فعلی آب دریاچه سدهای تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن سدهای پنجگانه تهران ۶۴۲ میلیون متر مکعب است که این میزان در سال گذشته ۷۴۶ میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی حجم ذخیره آب در سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو نیز که به ترتیب ۱۱۱، ۴۰، ۷۲، ۲۵۵ و ۱۶۳ میلیون متر مکعب است و با توجه به شرایط کرونایی حاکم در استان و تأثیر آن بر افزایش مصرف آب، از همشهریان خواهشمندیم که صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند.