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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح شد؛

گردشگری صنعتی اشتغالزا و ارزان است

گردشگری صنعتی اشتغالزا و ارزان است

کرمان- استاندار کرمان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: گردشگری یک صنعت اشتغالزا و ارزان است که درآمد پایداری را برای مردم ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بررسی طرح کرمان ۱۴۰۴ با رویکرد گردشگری پرداخته شد.

استاندار کرمان در این نشست به ظرفیت‌های فوق‌العاده استان در حوزه گردشگری از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پرداخت و افزود: در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استان کرمان، اثر و هنری برای عرضه دارد.

محمدمهدی فداکار بیان داشت: مناطقی از استان کرمان در یک موقعیت زمانی شاهد اختلاف دمای بسیار زیاد هستند که ظرفیت بزرگی برای جذب گردشگر حتی برای داخل استان کرمان است.

استاندار کرمان گفت: ظرفیت‌های استان کرمان هنوز معرفی نشده و برای معرفی آن کوتاهی کرده‌ایم و بخشی از این کوتاهی نی به دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد.

فداکار با تاکید بر اینکه زیرساخت و تبلیغ در حوزه گردشگری باید همزمان با هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی ظرفیت بزرگی برای گردشگری در استان کرمان ایجاد کرده و حضور خارجی‌هایی که برای زیارت مزار حاج قاسم به کرمان می‌آیند، یک ظرفیت برای گردشگری استان کرمان است.

استاندار کرمان، تشکیل ستادی با محوریت اتاق بازرگانی و حضور معاونان اقتصادی، عمرانی و سیاسی و امنیتی استانداری طی دو هفته آینده در راستای مشخص کردن برنامه‌های گردشگری استان و با رعایت ملاحظاتی که در این حوزه هست را مورد تاکید قرار داد.

فداکار گفت: گردشگری یک صنعت اشتغالزا و ارزان است، درآمد پایداری را برای مردم ایجاد می‌کند. الان دیگر هتل‌سازی برای گردشگری مهم نیست، بوم‌گردی مطرح شده و استان کرمان در این زمینه حرف برای گفتن دارد.

کد مطلب 5917599

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