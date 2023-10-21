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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

سازمان اداری: ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت تاثیر ندارد

سازمان اداری: ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه های پرداخت تاثیر ندارد

مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص «عدم تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌های پرداخت در احکام کارگزینی و قراردادها»، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌های پرداخت را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬ شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- بر اساس قسمت ثانیاً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۲‬ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۱۴۰۱‬ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب است.

۲‏- با توجه به مفاد جز (۱) ماده واحده قانون مذکور، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جز بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌‏های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‏‌شود.

۳‏- به منظور انتظام بخشی در زمینه مقررات اداری و استخدامی و به منظور ایجاد انضباط مالی و انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف) رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید الزامی است.

ب) به استناد بند «ت» ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ج) به استناد بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

کد مطلب 5917646
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      2 0
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      سلام تو را به خدا حقوق من که مستمری از سازمان تامین اجتماعی میگیرم ‌. حقوق شوهرم که فوت شده 4میلیون تومان بیشتر به من نمیدهندوبچه مجرددرخانه دارم. واین که قیمت اجاره خانه از10میلیون تومان کمتر نیست. تو را به قرآن . تورا به خدا جلسه شورای عالی کار را برگزارکنید.وحقوق من را زیادکنند
      • امید GB ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        1 0
        قشر کارمند رو نابود کردین هزینه های معیشت ودرمان با این حقوق ها زندگی فلاکت باری رو رقم زده .
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 0
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      حقوق ها ریالی شده هزینه ها دلاری.
    • امید IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 0
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      خب مثل آدم بنویسید منظورتون چیه هی بند وتبصره ماده الحاقیه .
    • US ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
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      حقوق ما کارمندا بجای افزایش کاهش دادند۳ملیون افزایش حقوق برای کدوم قشر هست که نا خبرنداریم

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