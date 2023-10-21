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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

کشف دپوی لاستیک‌های ۱۵۰ میلیاردی در دامداری در شاهین شهر

کشف دپوی لاستیک‌های ۱۵۰ میلیاردی در دامداری در شاهین شهر

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ۸۰۱ حلقه لاستیک ایرانی و خارجی خودروهای سنگین به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک دامداری در شاهین شهر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با رصد و اشراف اطلاعاتی خود از دپوی غیر مجاز لاستیک خودروهای سنگین در یک دامداری واقع در حومه شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه تعداد ۷۹۴ حلقه لاستیک خودروی سنگین داخلی و ۷ حلقه لاستیک خودروی سنگین خارجی کشف شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به اینکه لاستیک‌های مکشوفه در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت نشده و به صورت غیر مجاز در این محل دپو شده بودند براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول جرم قاچاق شده و با حکم مرجع قضائی تمامی این لاستیک‌ها توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انتقال یافتند.

این مقام ارشد انتظامی ارزش لاستیک‌های کشف شده در این عملیات را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: در این رابطه مالک اصلی لاستیک‌ها دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

سردار علینقیان پور با بیان اینکه پلیس مصمم به برخورد قاطع با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی است گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق کالا و ارز و احتکار اقلام و کالاهای اساسی که موجب اخلال در بازار و افزایش تورم می‌شود را در اسرع وقت و از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخوردهای قانونی با این گونه اقدامات صورت گیرد.

کد مطلب 5917649

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