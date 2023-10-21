به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید علینقیان پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی، با رصد و اشراف اطلاعاتی خود از دپوی غیر مجاز لاستیک خودروهای سنگین در یک دامداری واقع در حومه شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، از محل مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه تعداد ۷۹۴ حلقه لاستیک خودروی سنگین داخلی و ۷ حلقه لاستیک خودروی سنگین خارجی کشف شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به اینکه لاستیک‌های مکشوفه در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت نشده و به صورت غیر مجاز در این محل دپو شده بودند براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول جرم قاچاق شده و با حکم مرجع قضائی تمامی این لاستیک‌ها توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انتقال یافتند.

این مقام ارشد انتظامی ارزش لاستیک‌های کشف شده در این عملیات را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: در این رابطه مالک اصلی لاستیک‌ها دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

سردار علینقیان پور با بیان اینکه پلیس مصمم به برخورد قاطع با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی است گفت: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق کالا و ارز و احتکار اقلام و کالاهای اساسی که موجب اخلال در بازار و افزایش تورم می‌شود را در اسرع وقت و از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا برخوردهای قانونی با این گونه اقدامات صورت گیرد.