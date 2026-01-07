کشف ۱۲۰ میلیارد ریال لاستیک قاچاق در فلاورجان

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ضربتی سرکشی از انبارها و صنوف با هدف مقابله جدی با قاچاق کالا، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان هنگام بازرسی از یکی از انبارهای سطح شهرستان، موفق به کشف ۸۸ حلقه لاستیک مخصوص ماشین‌آلات راهسازی شدند.

و با اشاره به اینکه لاستیک‌های کشف شده به دلیل مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا، به عنوان کالای قاچاق طبقه‌بندی شدند، افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و معرفی یک متخلف در رابطه با این پرونده به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و تأکید کرد: پلیس در مسیر تأمین امنیت اقتصادی شهروندان، با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون، با قانون‌شکنان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا به صورت قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.