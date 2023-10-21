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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۱

مدیرکل منابع طبیعی لرستان مطرح کرد؛

نقش مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در کاهش آتش‌سوزی جنگل‌های لرستان

نقش مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد در کاهش آتش‌سوزی جنگل‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد در کاهش آتش‌سوزی جنگل‌های استان نقش مؤثری داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزایی امروز شنبه در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی و زیست‌محیطی لرستان که در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سالن جلسات اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد بازوان توانمند منابع طبیعی هستند و این افراد با برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با مردم محلی و بومی منطقه، زمینه بهره‌برداری مناسب و مطلوب از عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم و از تخریب و تصرف آن جلوگیری می‌کنند.

وی با گرامیداشت یاد و شهدای غزه و ابراز ناراحتی شدید برای مردم مظلوم فلسطین، اظهار کرد: منابع طبیعی متعلق به فرد و یا افرادی نیست؛ بلکه متعلق به همه آحاد جامعه است و همه ما در مقابل جنگل و مرتع مسئول هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه تشکل‌ها عضوی از خانواده منابع طبیعی به شمار می‌روند و در راستای اطفای حریق کمک‌های چشمگیری به منابع طبیعی کرده‌اند، ادامه داد: تشکل‌ها در ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی و… یاری‌رسان منابع طبیعی بوده و هستند.

کد مطلب 5917655

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