شهرستان عسلویه نیاز به تلاش بیشتر در حوزه آموزش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سه شنبه در آئین شروع سال تحصیلی جدید در هنرستان شهید چمران ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: شعار توسعه عدالت آموزشی شعار دولت وفاق ملی است دولت توجه و تمرکز خوبی بر موضوعات آموزش و پرورش دارد.

فرماندار عسلویه با بر شمردن ارکان توسعه آموزشی از سیاست گذاران، مدیران، دانش آموزان و اولیا به عنوان ارکان اساسی در حوزه توسعه آموزشی نام برد که هر کدام بر اساس نقشی که ایفا می‌کنند در توسعه آموزشی دخیل هستند.

وی افزود با هماهنگی و هم افزایی این چهار رکن باید در پایان سال تحصیلی شاخص‌های آموزشی در عسلویه نسبت به میانگین استان و کشور ارتقا یابد رکن مهم توسعه آموزشی اولیا هستند که شریک راهبردی در آموزش دانش اموزآن هستند اولیا هم باید کنار مدرسه و آموزش و پرورش باشند.

وی ادامه داد: مدیران آموزش و پرورش رکن مهم دیگری توسعه آموزشی هستند و آموزش و پرورش به نیروهای تحول خواه و تحول گرا نیاز دارد و باید این مدیران با روحیه تحول خواهی و تحول گرایی مسیر توسعه آموزشی را هموار کنند از معلمان انتظار می‌رود زمینه مهارت افزایی دانش آموزان را تقویت کنند اگر همه این ارکان کنار هم باشند توسعه آموزشی اتفاق خواهد افتاد.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: امروز زنگ شروع مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید را نواختیم و این نباشد که این زنگ را بزنیم و برویم، من از همه اعضای شورای آموزش و پرورش به جد می‌خواهم در کنار آموزش و پرورش شهرستان باشند و همکاری کنند.

وی گفت: شهرداران دهیاران شوراها مدیران امام جمعه شهرستان ائمه جمعه اهل سنت؛ شورای اداری و تأمین در کنار آموزش و پرورش باشند همه کسانی که در مسیر توسعه شهرستان همراه و همکار هستند، اولویت شأن را در مسیر توسعه آموزشی شهرستان بگذارند.