به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، مصوبهای را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد از هزینههای جاری خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند.
آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازوکار مجلس برای افزایش تولید انیمیشن
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه، بند الحاقی ۳ ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که طبق این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان ۷ هزار و ۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایتهای ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.
۲- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکتهای بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی میباشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از ۳ درصد کمتر نباشد.
۳- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساختهای فنی موردنیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانههای مذکور مشمول معافیتهای مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ میباشند.
آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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