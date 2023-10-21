رشد ۱۱ درصدی فروش پساب به واحدهای صنعتی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعمت‌سلطانی عصر شنبه در جریان بررسی طرح‌های توسعه آب و فاضلاب در اردبیل اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در برنامه هفتم توسعه تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت از طریق پساب تصفیه شده انجام شود تا ما از محل آب‌های زیرزمینی و سطحی در این زمینه با تنگنا و مشکلاتی روبه‌رو نباشیم.

وی تصریح کرد: فروش پساب در قانون بودجه ۱۴۰۲ یادآور شده و ما سعی می‌کنیم به تناسب تصفیه با فناوری‌های جدید، فروش پساب را برای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ در سطح استان انجام دهیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل از تکمیل تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهرهای مختلف با هدف تأمین آب شرب شهرها و روستاها خبر داد و گفت: خطوط انتقال جدید در شهرهای مختلف به ویژه گرمی و مشگین‌شهر در حال اجرا است و خط دوم انتقال فاضلاب اردبیل نیز در مراحل پایانی اجرا قرار گرفته و با رشد سه برابری ظرفیت موجود تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نعمت‌سلطانی افزود: ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از ماده ۵۶ برای این پروژه تأمین شده تا ما بتوانیم ارتقای تصفیه‌خانه پساب را به یک‌هزار و ۶۰۰ متر مکعب شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تلاش قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) آبرسانی به روستاها در اولویت قرار گرفته و در فاز اول آب پایدار ۵۷۰ روستا قرار است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل در مورد تأمین آب پایدار مشگین‌شهر نیز اضافه کرد: از طریق سد سبلان و سایر منابع مورد نیاز به ظرفیت ۱۴۵ لیتر در ثانیه آب پایدار این شهر تأمین شده و ساکنان آن از این منابع استفاده خواهند کرد.