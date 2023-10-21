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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

مدیرعامل آبفای اردبیل خبر داد؛

رشد ۱۱ درصدی فروش پساب به واحدهای صنعتی اردبیل

رشد ۱۱ درصدی فروش پساب به واحدهای صنعتی اردبیل

اردبیل- مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: در برنامه تحولی فروش پساب به واحدهای صنعتی، جهشی ۱۱ درصدی را نسبت به صفر درصد قبلی شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعمت‌سلطانی عصر شنبه در جریان بررسی طرح‌های توسعه آب و فاضلاب در اردبیل اظهار کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در برنامه هفتم توسعه تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت از طریق پساب تصفیه شده انجام شود تا ما از محل آب‌های زیرزمینی و سطحی در این زمینه با تنگنا و مشکلاتی روبه‌رو نباشیم.

وی تصریح کرد: فروش پساب در قانون بودجه ۱۴۰۲ یادآور شده و ما سعی می‌کنیم به تناسب تصفیه با فناوری‌های جدید، فروش پساب را برای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ در سطح استان انجام دهیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل از تکمیل تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شهرهای مختلف با هدف تأمین آب شرب شهرها و روستاها خبر داد و گفت: خطوط انتقال جدید در شهرهای مختلف به ویژه گرمی و مشگین‌شهر در حال اجرا است و خط دوم انتقال فاضلاب اردبیل نیز در مراحل پایانی اجرا قرار گرفته و با رشد سه برابری ظرفیت موجود تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

نعمت‌سلطانی افزود: ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از ماده ۵۶ برای این پروژه تأمین شده تا ما بتوانیم ارتقای تصفیه‌خانه پساب را به یک‌هزار و ۶۰۰ متر مکعب شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تلاش قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) آبرسانی به روستاها در اولویت قرار گرفته و در فاز اول آب پایدار ۵۷۰ روستا قرار است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اردبیل در مورد تأمین آب پایدار مشگین‌شهر نیز اضافه کرد: از طریق سد سبلان و سایر منابع مورد نیاز به ظرفیت ۱۴۵ لیتر در ثانیه آب پایدار این شهر تأمین شده و ساکنان آن از این منابع استفاده خواهند کرد.

کد مطلب 5917974

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