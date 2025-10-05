  1. استانها
جوانمرد: عملکرد شهرداری‌های اردبیل در اجرای قانون هوای پاک ارزیابی شد

اردبیل- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: ۱عملکرد شهرداری های استان اردبیل در اجرای قانون هوای پاک ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح یکشنبه در نشست ارزیابی اجرای ماده ۲۲ قانون هوای پاک که با محوریت عملکرد شهرداری‌های استان اردبیل برگزار شد ؛ اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی مانند استفاده از پساب شهری، توسعه فضای سبز و مدیریت بهینه منابع آب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین راهکارهای توسعه فضای سبز، استفاده از پساب شهری برای آبیاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: نمایندگان نهادهایی از جمله بازرسی کل استان، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب، منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و موضوعاتی مانند تأمین آب از محل پساب شهری، تأمین نهال توسط منابع طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز شهری مطرح شد.

جوانمرد با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای رفع موانع موجود، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید به سمت مدیریت بهینه آب، آبیاری هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کرد.

وی افزود: جلسات مشترک میان دستگاه‌های اجرایی باید به تصمیم‌های عملیاتی و قابل اجرا منجر شود و در صورت وجود موانع جدی، موضوع برای پیگیری و نظارت به معاونت اجتماعی ارجاع خواهد شد.

