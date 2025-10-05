به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد صبح یکشنبه در نشست ارزیابی اجرای ماده ۲۲ قانون هوای پاک که با محوریت عملکرد شهرداری‌های استان اردبیل برگزار شد ؛ اظهار کرد: در این نشست موضوعاتی مانند استفاده از پساب شهری، توسعه فضای سبز و مدیریت بهینه منابع آب مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین راهکارهای توسعه فضای سبز، استفاده از پساب شهری برای آبیاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: نمایندگان نهادهایی از جمله بازرسی کل استان، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب، منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند و موضوعاتی مانند تأمین آب از محل پساب شهری، تأمین نهال توسط منابع طبیعی و افزایش سرانه فضای سبز شهری مطرح شد.

جوانمرد با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای رفع موانع موجود، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، باید به سمت مدیریت بهینه آب، آبیاری هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کرد.

وی افزود: جلسات مشترک میان دستگاه‌های اجرایی باید به تصمیم‌های عملیاتی و قابل اجرا منجر شود و در صورت وجود موانع جدی، موضوع برای پیگیری و نظارت به معاونت اجتماعی ارجاع خواهد شد.