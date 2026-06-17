سفیدی:نیروگاه سیکل ترکیبی به عنوان صنایع سبز معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جریان بازدید از بخشهای مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به جایگاه این نیروگاه در تأمین انرژی منطقه، اظهار کرد: رعایت تمامی پیوستهای زیستمحیطی برای واحدهای بزرگ صنعتی یک الزام قانونی است که باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
وی با تاکید بر تجهیز شدن این نیروگاه به سیستمهای پایش آنلاین در آینده نزدیک، افزود: نصب و بهرهبرداری دقیق از سامانههای پایش لحظهای در صنایع، امکان نظارت مستمر بر خروجیها و کنترل آلایندگی را فراهم می کند که این امر نقش مؤثری در شفافیت عملکرد و حفظ سلامت عمومی خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به مبحث مسئولیتهای اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت: انتظار میرود این نیروگاه علاوه بر وظایف ذاتی خود در حوزههای مرتبط با حفاظت از اکوسیستم منطقه و ایفای نقش اجتماعی در حوزه محیط زیست فعالتر عمل کند.
سفیدی با تاکید بر استفاده از پساب فاضلاب شهری در فرایند. تولید برق افزودند اینکه این مجموعه نسبت به رعایت الزامات محیط زیست عملکرد مناسبی دارد افزود: در صورت تحقق کامل الزامات زیستمحیطی و ارتقای استانداردها، این نیروگاه میتواند به عنوان یکی از گزینه های معرفی به عنوان «واحد سبز» باشد.
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