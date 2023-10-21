به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌ های اضطراری این سازمان با انتشار بیانیه‌ ای، از ورود اولین محموله کمک‌ های بشردوستانه به نوار غزه استقبال کرد.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه ورود اولیه محموله کمک‌ های بشردوستانه به مردم غزه از طریق مرز رفح خوشحال کننده است، تاکید کرد: از اطلاعیه مربوط به ورود اولین محموله کمک‌ ها به نوار غزه از ۷ اکتبر تا کنون استقبال می‌ کنیم.

مارتین گریفیتس، همچنین با اشاره به اینکه امروز ۲۰ کامیون حامل کمک‌ های ضروری از طریق مرز رفح وارد نوار غزه شد، افزود: باور دارم که محموله امروز شروعی برای تلاش‌ ها به منظور ارسال امن، بدون پیش شرط و بدون مزاحمت کمک‌ های غذایی، آب، دارو و سوخت به مردم غزه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر وضعیت بغرنج انسانی در نوار غزه پس از گذشت ۲ هفته از حملات و بمباران‌ های اشغالگران قدس، عنوان داشت: توزیع کمک‌ های بشردوستانه میان تمامی مردم غزه دارای اهمیت زیادی است.

از سوی دیگر سیندی مک‌کین، مسئول برنامه غذای سازمان ملل نیز با استقبال از ورود نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ظروری از طریق مرز رفح به نوار غزه، گفت: اگر چه این محموله ۲۰ کامیونی اولین قدم است، اما نباید آخرین محموله باشد.