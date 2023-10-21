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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

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حضور ۲۵ هزار نفری هواداران در بازی تراکتور- شمس آذر

حضور ۲۵ هزار نفری هواداران در بازی تراکتور- شمس آذر

تبریز- حضور ۲۵ هزار نفری هواداران در بازی تراکتور- شمس آذر در یک روز غیرتعطیل یکی از حاشیه های اصلی این دیدار بود.

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به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتور و شمس‌آذر قزوین از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۸:۱۵ امروز - شنبه ۲۹ مهرماه - در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد.

ترکیب تراکتور: حسین پورحمیدی، مهدی شیری (از دقیقه ۷۵ سعید کریم آذر)، محمد آقاجان‌پور، عارف آقاسی، محمد نادری (از دقیقه ۴۶ گوستاوو)، صفا هادی (از دقیقه ۶۱ سید مهدی حسینی)، امیرحسین حسین‌زاده، ریکاردو آلوز، سیامک نعمتی (از دقیقه ۶۱ محمد قنبری)، مهدی عبدی و آلوارو خیمنز (از دقیقه ۴۶ مهدی هاشم‌نژاد)

مهدی عبدی دقیقه ۷۰ و ریکاردو آلوز دقیقه ۸۲ گل‌های تراکتور را به ثمر رساندند.

شاگردان خمز در نیمه دوم، بازی سراسر تهاجمی به نمایش گذاشته و موقعیت‌های متعدد گلزنی داشتند.

هواداران تراکتور علی‌رغم شکست تیمشان، در پایان بازی اعضای تیم به ویژه پاکو خمز را تشویق کردند.

کد مطلب 5918061

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