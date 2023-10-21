به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگر عبدالهی در مراسم افتتاح دبستان زنده‌یاد حاج «علی درویش امانی»، اظهار داشت: اکنون ۱۵ ماه از مدیریت اینجانب می‌گذرد و تاکنون هفت مدرسه افتتاح شده و هشت مدرسه آماده افتتاح است، یعنی هر ماه یک مدرسه افتتاح شده که در تاریخ آموزش‌وپرورش الیگودرز بی‌سابقه بوده و این از خدمات نظام و دولت مردمی و انقلابی و نتیجه همدلی مسئولین است.

وی بیان کرد: علاوه بر ۱۵ مدرسه افتتاح شده یا آماده افتتاح، تعداد ۱۲ مدرسه دیگر در دست‌ساخت است که پیشرفت فیزیکی برخی از آنها ۹۰ درصد است و امیدواریم تا ۲۲ بهمن همه مدارس فوق به افتتاح و بهره‌برداری برسند.

مدیر آموزش‌وپرورش الیگودرز، افزود: هر جا نیاز به سازندگی بوده سپاه در خط مقدم قرار داشته و اکنون با مشارکت سپاه و حاج «اکبر ابراهیمی» خیر مدرسه‌ساز تعداد هشت مدرسه در مناطق محروم به‌جای مدارس کانکسی در دستور ساخت است.

عبدالهی، اظهار داشت: تعدادی از مدارسی که از سیلاب ۹۸ آسیب‌دیده بودند بعد از چهار سال با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعمیر و بازسازی شدند.

وی گفت: برای اولین بار در فصل گرم سال، سیستم گرمایش هنرستان «فن آوران» و شبانه‌روزی «دوزان» تعمیر و نوسازی شد و سیستم موتورخانه و سقف کاذب و جکوزی استخر امام حسین (ع) نیز با اعتبار چندمیلیاردی در حال تعمیر و بهسازی است.