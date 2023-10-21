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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۳

در گفتگوی تلفنی صورت گرفت؛

تاکید وزرای خارجه ایران و عمان بر مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان

تاکید وزرای خارجه ایران و عمان بر مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان در گفت‌وگوی تلفنی بر مخالفت خود با کوچ اجباری فلسطینیان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات جاری فلسطین بحث و گفت‌وگو نمودند.

در این گفت‌وگو طرفین در خصوص راه‌های توقف فوری کشتار مردم فلسطین بویژه زنان و کودکان، لغو فوری محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه شامل سوخت، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مخالفت قاطع با سیاست کوچ اجباری ساکنان فلسطینی نوار غزه را مورد تاکید قرار دادند.

دو وزیر همچنین در خصوص هماهنگی تلاش‌ها و تحرکات کشورهای اسلامی برای کمک به مردم فلسطین گفتگو و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 5918101

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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      پاسخ
      رفتن فلسطینیان بهتر از این اوضاع است.ماندنشان خطرناک است.بروند به امیدخدا جایی بهتراز این براشون پیدا میشه. اسراییل هم خدا به سزای اعمالشان میرساندشان.

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