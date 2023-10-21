سازمان ملل: بیش از ۱.۶ میلیون نفر در غزه به کمک فوری نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حساب توییتری «الجزیره عاجل» آژانس‌های سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای امروز شنبه اعلام کردند که کمک‌های بشردوستانه‌ای که امروز به نوار غزه ارسال شد آغازی ناچیز و ناکافی در برابر حجم بالای نیازهای فوری آسیب دیدگان در غزه است.

در این بیانیه آمده است که بیش از ۱.۶ میلیون نفر در نوار غزه نیاز فوری به کمک‌های انسانی دارند و هر لحظه بر آمار قربانیان جنگ به علت شیوع بیماری‌ها و کمبود خدمات پزشکی افزوده می‌شود.

به گزارش آژانس‌های فعال سازمان ملل در غزه، مراکز بهداشتی غزه از کمبود شدید سوخت خبر می‌دهند.

آژانس‌های سازمان ملل در این بیانیه مشترک خواستار آتش‌بس و رسیدن کمک‌ها به تمام غزه بدون هیچ‌گونه محدودیتی شدند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه کمک‌هایی که امروز به غزه وارد شدند تنها آغازی کوچک بوده و بعید به نظر می‌رسد کافی باشند، اعلام کرد که این نهادهای بین‌المللی درباره افزایش شدید تلفات در غزه به دلیل شیوع بیماری‌ها و کمبود مراقبت‌های بهداشتی هشدار دادند.

آژانس‌های سازمان ملل هشدار دادند که تأسیسات بهداشتی در غزه با مقدار کمی سوخت که به صورت محلی عرضه می‌شود کار می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که طی دو روز آینده به اتمام برسند.

این نهادها در بیانیه مشترک خود تاکید کردند: «بیمارستان‌های غزه مملو از قربانیان بوده و غیرنظامیان با چالش‌هایی برای دستیابی به نیازهای غذایی خود مواجه هستند».

از سوی دیگر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز شنبه، ۲۱ اکتبر اعلام کرد که بر اساس دستور العمل‌های مقامات سیاسی تل‌آویو، سوخت به نوار غزه وارد نخواهد شد.