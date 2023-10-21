حکم نهایی به نفع تبعه سوئدی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی گفت: با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای مفاد سند تحول قوه قضاییه در جهت هوشمند سازی قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت‌های جدید در مسیر ایجاد شفافیت، فراهم نمودن امکان نظارت مردمی، اقناع افکار عمومی و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی قضایی، جلسه دادرسی الکترونیک به صورت برخط با برقراری ارتباط تصویری بین یکی از اتباع کشور سوئد در شهر استکهلم و خواندگانی از ایران در بندرعباس برای تعیین تکلیف یک پرونده حقوقی انجام شد.

وی افزود: با توسعه زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی استان هرمزگان، امکان برگزاری جلسات محاکمه که یکی از طرف ها در خارج از کشور است و بین استانی و اجرای نیابت با بهره گیری از دادرسی الکترونیک و به صورت برخط فراهم شده است.

قهرمانی با بیان اینکه طی چندماه اخیر موارد متعدد دادگاه های علنی به صورت برخط در حوزه قضایی کیش و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان برگزار شده است، گفت: در همین راستا؛ پانزدهمین جلسه رسیدگی برخط از ابتدای امسال در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

رییس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: این جلسه رسیدگی با حضور خواندگان به همراه وکلایشان و شهود برگزار شد و خواهان پرونده نیز که تبعه کشور سوئد است و هم اکنون در شهر استکهلم به سر می‌برد، از طریق ویدئو کنفرانس و تماس تصویری در دادگاه شرکت کرد و به ارائه خواسته و مطالبات خود پرداخت.

قهرمانی بیان داشت: در این دادگاه تعدادی از دانشجویان و اساتید رشته حقوق و وکلا و کارآموزان وکالت به صورت برخط و آنلاین حضور داشتند.

رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل دادرسی و رسیدگی به خواسته در دادگاه بدوی و شعبه تجدید نظر با رعایت تشریفات قانونی و اخذ اظهارات طرفین و وکلایشان، تبعه سوئدی ذی حق شناخته شد و حکم نهایی به نفع وی صادر شد.

وی یادآور شد: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، مواد ۳۵۲ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه مشورتی اداره حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مفاد مندرج در سند تحول قوه قضاییه، آیین نامه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به صورت برخط و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها، برگزاری دادگاه علنی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است تا ضمن تبیین برخی جزئیات پرونده ها و واقعیت ها و مشکلات مربوط به فرآیند رسیدگی قضایی، از تولید ابهام و تکثیر شایعات جلوگیری کرده و همزمان محیط آموزشی مناسبی را برای دانشجویان رشته های حقوق و کارآموزان دستگاه قضایی فراهم کند.

رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین از صرفه جویی در هزینه‌ها و زمان به عنوان دیگر مزایای برگزاری دادگاه‌های آنلاین با استفاده از ویدئو کنفرانس و سامانه های ارتباطات الکترونیکی نام برد.

وی تأکید کرد: دادگستری استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در استفاده از سیستم‌های نوین ارتباطی، برای تکریم ارباب رجوع و همچنین با هدف شکل گیری یک دستگاه قضایی هوشمند، توسعه دادرسی الکترونیک و غیرحضوری را به عنوان گامی نو در رسیدگی های قضایی مورد توجه ویژه قرار داده و به صورت مستمر پیگیری می کند.