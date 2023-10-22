ایجاد عدالت در توزیع یارانه با اعطای سهمیه بنزین به هر فرد

‌پرویز محمد نژاد قاضی محله عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ایده تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای خودرو گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند عدالت را در جامعه برقرار کند این است که منابع ملی به صورت یک سهم برابر به همه مردم برسد.

وی در ادامه بیان کرد: در بحث آب، برق و گاز عدالت در مصرف انرژی و طبیعتاً یارانه آنها برقرار نیست و برخی از مشترکین الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و بیشتر از حقشان از این یارانه برخوردار می‌شوند و در حوزه بنزین هم همین شرایط حاکم است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بنزین با مشکلات فراوانی در حال تولید است و بیش از حد از آن استفاده می‌شود و به همین دلیل است که باید در توزیع و مدیریت توزیع بنزین گام‌هایی برداریم.

محمد نژاد قاضی محله افزود: یکی از راه‌های که برای مدیریت بر مصرف بنزین مطرح شده این است که بنزین که به صورت یارانه‌ای مصرف می‌شود را به همه مردم بدهیم و همه کسانی که خودرو داشته و نداشته باشند از این یارانه برخوردار شوند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: کسانی که خودرو نداشته باشند سامانه‌ای تعریف شود که در این سامانه بنزین آنها به فروش گذاشته شود. قطعاً کسی که مازاد بر سهمیه خودش بنزین نیاز دارد باید این سهمیه را خریداری کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع از این جهت خوب است که توزیع متوازن عدالت منابع اجرا می‌شود و به صورت پایلوت هم اجرایی شد. این شیوه در مجموع نگاه خوبی است اما هنوز زیر ساخت‌ها توان اجرای این ایده را ندارند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: باید همه مردم دسترسی به اینترنت و سواد لازم را داشته باشند تا بتوان این ایده را اجرایی کرد و از سوی دیگر نباید زمینه سود جویی دلالان را ایجاد کند.

محمد نژاد قاصی محله ادامه داد: میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است و باید کنترل شود. البته مصرف واقعی جامعه این نیست زیرا در سال ۱۴۰۰ میانگین مصرف ۸۰ میلیون لیتر بوده و امسال به این حد رشد کرده است. مگر ما در این دو سال چه تعداد خودرو به چرخه اضافه کرده ایم که این حد مصرف بالا رفته است. این حجم از مصرف نشان دهنده قاچاق است و تقریباً برای مصرف ۳۰ میلیون لیتر جای سوال است. این اتفاق ناگواری برای دولت است.

وی افزود: باید این موضوع رسیدگی شود تا ما مجبور به واردات بنزین نباشیم. ما در معرض خطر هستیم و با این رویه مصرف خیلی زود به وارد کننده بنزین تبدیل می‌شویم و این برای ما خوب نیست.