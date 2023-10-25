«آنتیگونه» برای چهارمین‌ بار تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، نمایش «آنتیگونه» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا آگاه و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان کاری از گروه تئاتر امروز است که از ۳۰ شهریور در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه رفته است.

این اثر نمایشی که قرار بود تا ۱۴ مهر روی صحنه باشد، برای چهارمین‌ بار تمدید شد و تا ۱۲ آبان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

مهسا ‌جمشیدی، پدرام ‌زمانی، پارسا ‌صحرایی و سجاد ‌میر بازیگران این نمایش هستند.

طراحان این نمایش در بخش‌های مختلف از هوش مصنوعی کمک گرفته‌اند و به‌نوعی هوش انسان با هوش مصنوعی در این اثر با یکدیگر ترکیب‌ شده‌اند. «آنتیگونه» نخستین تئاتر ایرانی است که با همکاری هوش مصنوعی روی صحنه می‌رود.

در بخشی از «آنتیگونه» آمده است: «وقتی قانونی شکسته بشه ... دروازه‌های یونان هم شکسته می‌شه ... اگه پدرت هم امروز اینجا بود ... این اجازه رو بهت نمی‌داد.»

نمایش «آنتیگونه» هر شب ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.